Harsche Kritik an Grünheider Wohnungspolitik

Viele Fragen, die meisten mit deutlicher Kritik in Richtung Verwaltung gespickt, hatten die Teilnehmer des ersten öffentlichen Workshops zur WUS am Dienstagabend. Die Gemeindevertretung hatte zu der Veranstaltung ins Havemann-Klubhaus eingeladen. Rund 25 Frauen und Männer waren erschienen - darunter Mitglieder der Bürgerinitiative (BI) "Pro Hangelwald", ehemalige Gemeindevertreter wie Jürgen Moldenhauer und Lothar Runge sowie der frühere Baumsachverständige Arno Rüssel. Von der Verwaltung kam keiner.

Thema war das seit Monaten heftig diskutierte Strategiepapier zur Wohnungspolitik, das derzeit im Entwurf vorliegt und im Juli in der Gemeindevertretung zum Beschluss steht. Es weist Flächen aus, auf denen sozialer Wohnungsbau entstehen könnte. Das Land hält dafür Fördermittel bereit - und die will sich die Gemeinde sichern. Auch private Investoren können sie in Anspruch nehmen. Die WUS ist dafür die Grundlage.

Der Gemeindevertreter Ulrich Kohlmann (Bürgerbündnis) stellte Ziele und Fördergebiete der WUS vor. Das füllte die erste Stunde der Veranstaltung. Danach konnten sich die Gäste zu Wort melden. "Es wird uns nie wieder passieren, dass wir uns so von der Verwaltung über den Tisch ziehen lassen", ärgerte sich Uwe Zander (Linke). Er warb dafür, dass die Bürger ihrerseits mögliche Bauflächen benennen sollten. Nadine Rothmaier von der BI hat dies für Hangelsberg bereits getan. "174 Grundstücke, die nicht bebaut sind, teilweise brach liegen" habe sie erfasst, sagte sie. Auch ohne Waldumwandlung könne die Gemeinde wachsen.

Nico Gontarek forderte, Wald grundsätzlich nicht zu bebauen. Zudem fragte er, ob es in Grünheide tatsächlich so viel Bedarf an gefördertem Wohnraum gebe. "Oder wollen wir Personen mit Wohnberechtigungsschein aus Berlin importieren?" Auch ihm fehle eine Übersicht der Einkommensstruktur in der Gemeinde, pflichtete Kohlmann bei. Man solle sich nicht nur auf geförderten Wohnraum konzentrieren, sondern generell überlegen, wie sich der Ort entwickeln solle, empfahl Runge. "Sonst geht der Mix verloren."

Pamela Eichmann (SPD), die Vorsitzende der Gemeindevertretung, notierte alle Anregungen. Sie sollen der Verwaltung in Form eines Beschlusses als 1. Fortschreibung der WUS in Auftrag gegeben werden.