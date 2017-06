artikel-ansicht/dg/0/

Cottbus (dpa) Bei einem Wohnungsbrand in Cottbus ist ein Mensch gestorben. Zwei weitere wurden verletzt, wie die Feuerwehr-Leitstelle Lausitz am Donnerstag mitteilte. Das Feuer in der zweiten Etage eines Wohnhauses in der Karlstraße sei in der Nacht ausgebrochen, die Löscharbeiten dauerten am Morgen noch an. Sie seien schwierig, weil sich das Feuer in den Dachstuhl ausgebreitet habe, sagte ein Sprecher. Etwa 70 Einsatzkräfte waren am Morgen vor Ort.