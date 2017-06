Karneval der Kulturen tanzt durch Berlin

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Opulente Kostüme, afrikanische Trommeln und heiße Rhythmen: Am Pfingstwochenende zieht der Karneval der Kulturen durch Berlin. Diesmal mit besonderen Sicherheitsvorkehrungen - und Hilfe des Senats.

Eine exotisch gekleidete Tänzerin in Berlin am Straßenumzug zum 21. Karneval der Kulturen teil. © dpa

Von Balkan-Beats bis Samba-Rhythmen: Am Pfingstwochenende wird es in Berlin wieder laut und bunt - der Karneval der Kulturen zieht durch die Stadt. Mit dem traditionellen Straßenumzug, bestehend aus 63 Gruppen Tänzer und Akrobaten aus unterschiedlichen Ländern, stellt die Hauptstadt einmal mehr ihre kulturelle Vielfalt unter Beweis. Das Spektakel, zu dem auch ein viertägiges Straßenfest mit Konzerten und Ständen gehört, lockt jedes Jahr mehr als eine Million Besucher an.

Berlin bleibt damit in Feierlaune: Schon eine Woche nach dem Evangelischen Kirchentag und dem DFB-Pokalfinale folgen mit dem Karneval und dem Deutschen Turnfest die nächsten Großereignisse unter hohen Sicherheitsvorkehrungen.

Beim Karneval der Kulturen bestimmen am Pfingstsonntag opulente Kostüme und fantasievolle Masken das Straßenbild in Kreuzberg. Die Parade beginnt um 12.30 Uhr am Hermannplatz und zieht über die Hasenheide, Gneisenau- und Yorckstraße bis zur Möckernstraße.

Das Straßenfest rund um den Blücherplatz beginnt bereits am Freitagnachmittag. Auf vier Bühnen gibt es bis Pfingstmontag Musik vom afrikanischen Trommeln über Türkpop bis Flamenco. Rund 100 Bands und DJs aus vielen Regionen der Welt sind eingeladen. An Ständen werden Kunsthandwerk, Kleidung und Essen angeboten.

Das Wetter dürfte nach bisherigen Vorhersagen vor allem zu Beginn des Festes sommerlich werden. Der große Umzug am Sonntag könnte allerdings etwas Regen abbekommen. Der Karneval der Kulturen begann vor 21 Jahren als kleines Multikulti-Fest von Ausländer-Initiativen. Mit den Jahren wuchs die Idee zu einer großen Parade, die inzwischen auch zahlreiche Touristen anlockt.

In diesem Jahr musste die Landesregierung stärker bei der Finanzierung einspringen als zuletzt. Wegen der anderen Großveranstaltungen hatten die Veranstalter Probleme, mit dem vorhandenen Budget genügend Sicherheitspersonal zu finden. Der Senat legte auf die zunächst bewilligten 500 000 Euro Zuschuss 185 000 Euro drauf.

Die Sicherheitsmaßnahmen sind nach dem Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt im Dezember schärfer als zuvor. Wie die Veranstalter mitteilten, sind mehr Polizisten im Einsatz. Es würden zusätzliche Straßensperren aufgebaut. Zäune und Besucherkontrollen dagegen werde es nicht geben - sie könnten die Veranstaltung nicht grundsätzlich sicherer machen und veränderten wesentlich den Charakter des Fests.