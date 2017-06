Kohlrabi und Kartoffeln vom Bio-Bauern

artikel-ansicht/dg/0/

Damitzow (MOZ) Die Preise für Ackerland sind in ganz Brandenburg explodiert. Mehr als 12 000 Euro kostet der Hektar im Durchschnitt. Für den Junglandwirt Marko Tittel aus Damitzow bei Tantow ist das existenzbedrohend. Er schränkt die Produktion in seinem Bio-Gemüsehof ein.

Frisches direkt aus der Region: Marcel Schwichtenberg (Foto) bietet in seinem Naturkostladen Wildblume in Angermünde neuerdings auch Produkte vom Bio-Gemüsehof Damitzow an. Der dortige Landwirt Marko Tittel hat aber seine Produktion zurückgeschraubt. © MOZ/Oliver Voigt

Gemeinsam mit seiner Freundin Esther hatte Marko Tittel 2014 den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Beide haben an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde studiert und betreiben einen Bio-Gemüsehof in der zu Tantow gehörenden Ortschaft Damitzow. Sie vermarkten ihr Gemüse nach dem Prinzip der solidarischen Landwirtschaft.

"Die Uckermark ist eine tolle Region und wir möchten sehr gern diese Region stärken und Menschen überzeugen, sich hier niederzulassen und etwas aufzubauen." Mit diesem Enthusiasmus haben Marko Tittel und seine Freundin Land erworben, um boden- und ressourcenschonend Gemüse anzubauen.

Doch sie belastet wie viele Bauern in der Uckermark ein großes Problem: In den vergangenen Jahren sind die Preise für Ackerböden sehr stark gestiegen, manchmal um das Doppelte. "Das zieht natürlich Investoren an, die lediglich an einer Gewinn-Maximierung interessiert sind", erläutert Marko Tittel. "Ein gesunder Boden, eine große Pflanzen- und Tiervielfalt werden vernachlässigt. Alles wird noch größer in Monokulturen mit teurer und schwerer Technik angebaut. Land Grabbing nennt man das."

Investoren, Bauträger und Gutverdiener aus der Stadt haben ländliche Flächen als stabile Geldanlage entdeckt. Eigentlich sieht das Gesetz ein Vorkaufsrecht für Landwirte vor. Doch die Bodenverwertungs- und Verwaltungsgesellschaft (BVVG) hat die Auflage, Acker nur zu Höchstpreisen zu verkaufen.

Für heimische Landwirte und speziell die jungen unter ihnen ist es wegen ihrer geringen finanziellen Mittel sehr schwer an Boden zu kommen. Gegenüber der Bundestagsabgeordnete der Linken Kirsten Tackmann hat Marko Tittel dies deutlich gemacht. Die Abgeordnete hatte seinen Hof besucht und sich bei einer Visite in der Uckermark über den Alltag kleiner Produzenten informiert.

Die Sorgen in Damitzow sind ihr nicht neu. Seit zehn Jahren bemängelt Kirsten Tackmann das Problem mit den Ackerpreisen: "Ein Verkaufsmoratorium in Richtung BVVG hin zu moderaten Preisen für kleine Landwirte ist dringend notwendig."

Mit dieser Forderung spricht sie Marko Tittel aus dem Herzen. Er kritisiert außerdem, dass die BVVG die Ackerflächen sehr oft durch eine versteckte Gebotsabgabe verkauft. "Das heißt, jeder Kaufinteressent schickt sein Angebot an die Verwertungsgesellschaft. Der Höchstbietende bekommt den Zuschlag. So forciert man sehr hohe Kaufsummen, denn die Landwirte sind natürlich bestrebt, das Land zu bekommen und bieten deshalb mehr Geld. Landkauf ist praktisch nur noch durch Kampfpreise möglich." Jungen und regionalen Landwirten müsse es aber ermöglicht werden, bevorzugt Flächen zu erwerben. Den Betrieb zu vergrößern sei sonst unmöglich. "Boden darf kein Spekulationsobjekt sein! Nur eine kleinbäuerliche Struktur schafft es, die Region und die Nachhaltigkeit zu fördern", ist Tittel überzeugt. Er hat seine Produktion zurückgeschraubt.