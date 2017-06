41 Minuten Stromausfall

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Am Dienstagabend mussten zirka 1250 Haushalte im Stadttteil Nibelungen sowie im Ortsteil Börnicke ohne Strom auskommen. Um 19.05 Uhr waren durch eine Störung im Mittelspannungsnetz sieben Trafostationen ausgefallen, teilten die Bernauer Stadtwerke am Mittwoch mit. "Um 19.46 Uhr erfolgte die Wiederinbetriebnahme von sechs Trafostationen", heißt es in der Information weiter. Die siebte Trafostation musste über ein Notstromaggregat in Betrieb genommen werden.