"Ich hatte jahrelang zu kämpfen"

Lkw-Fahrer war er früher mal. Doch dann kommt der Tag, an dem für Werner Kurth das Leben in einer Sackgasse zu enden scheint. Zunächst sieht es so aus, als hätte der damals 38-Jährige Glück im Unglück. Er ist auf der Autobahn unterwegs, als er einen Herzinfarkt erleidet. Kurth überlebt. Untersuchungen ergeben jedoch, dass seine Halsschlagader verstopft ist.

Er wird operiert, liegt sieben Tage im Koma. "In der Aufwachphase ist es dann passiert", erzählt er. Ein Gerinnsel muss sich gelöst haben. Ein Schlaganfall. Fortan kann der junge Eberswalder nicht mehr sprechen, nicht mehr laufen. "Ich saß bestimmt fünf Jahre im Rollstuhl und habe richtig gekämpft", berichtet der heute 57-Jährige.

Werner Kurth ist einer von 20 Menschen, die in Eberswalde der Selbsthilfegruppe "Betroffene nach einem Schlaganfall" angehören. "Wir hätten nicht gedacht, dass er sich so erholt", sagt Erika Kuster (76), die schon lange Mitglied der Gruppe ist und Kurth in seiner schwersten Lebensphase erlebte. Im Herbst gibt es die Gruppe seit 20 Jahren.

Kurth hat dazu einen Fotoband zusammengestellt. Mit drei Frauen aus der Gruppe trifft er sich aber nicht deshalb außer der Reihe. Die vier wollen anderen Betroffenen Mut machen, sie ermuntern, sich in der Selbsthilfegruppe Unterstützung für den oft langen Weg zurück ins Leben zu holen. Deshalb werben sie auch für die Aktion der Deutschen Schlaganfallhilfe, deren Infobus am Freitag in Eberswalde Station macht.

In dem roten Doppeldecker klären Fachärzte, unter anderem beim Gesundheitstest, über Hirninfarkt und -blutung auf. Das könne man jedermann nur empfehlen, sagen die vier - ein Hirnschlag könne jeden treffen. "Ich wäre damals wohl nicht hingegangen. Man denkt ja immer, man bleibt verschont", sagt Marga Anklam (77), die es sich gern erspart hätte, mit den Folgen des Schlaganfalls zu leben,

Aus den Vorjahren wissen die Leute aus der Selbsthilfegruppe zudem, dass auch bereits betroffene Patienten vorbeischauen. "Manche schämen sich, trauen sich nicht, zu unseren Treffen zu kommen", glaubt Werner Kurth. Am Infobus sei es leichter, ins Gespräch zu kommen.

Gegründet hat die Selbsthilfegruppe Angelika Dittrich. Auch sie erlitt schon als junge Frau, mit Mitte 30, einen Schlaganfall. "Ich konnte nicht sprechen, nicht laufen, nichts. Ich habe dagelegen wie tot", sagt die 66-Jährige. "Zehn Jahre hat es gedauert, ehe ich mich aufraffen konnte, etwas zu tun", sagt sie. Davon haben in den 20 Jahren viele profitiert. Bis heute leitet Angelika Dittrich die Gruppe. Der Austausch mit anderen Betroffenen könne dabei helfen, die Rückkehr ins Leben selbst in die Hand zu nehmen. "Das ist alles so eine Kopfsache", sagt Werner Kurth, der inzwischen voll bewegungsfähig und redegewandt erscheint. Fast zwölf Jahre erhielt er Physiotherapie. Mit Kassetten und vor dem Spiegel lernte er für sich selbst, wieder zu sprechen, was ebenfalls mehrere Jahre dauerte. Ohne einen starken Willen hätte er all dies nicht geschafft. "Ich hatte keine Lust, so jung irgendwo in der Ecke rumzudümpeln. Deshalb bin ich ja auch bei euch gelandet", erklärt er den Frauen. "Die Lebenserwartung ist, was man selbst draus macht", schlussfolgert er aus seinen Erfahrungen.

Der Schlaganfall-Bus macht am Freitag von 10 bis 16 Uhr Station auf dem Marktplatz. Ärzte aus der Region bieten einen Gesundheitstest und Beratung an. Auch die Selbsthilfegruppe "Betroffene nach einem Schlaganfall" informiert vor Ort. Die Gruppe trifft sich an jedem ersten Mittwoch im Monat von 14 bis 16 Uhr im "Waldhaus", Schönholzer Straße 12. Kontakt: Tel. 03334 236020