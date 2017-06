Gemeindearchivar sucht "Übersetzer"

artikel-ansicht/dg/0/

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) 650 Jahre Petershagen - in der Ortschronik steht viel dazu. Alexander Giertz' "Bausteine zu einer Geschichte des Barnim" bleiben als Ortschronik von Petershagen-Eggersdorf unübertroffen. "Leider können viele Jüngere die alten Druckbuchstaben nicht mehr lesen. Außerdem lassen sie sich mit dem Computer schwer verarbeiten", stellte der Gemeindearchivar Holger Krahnke fest. So kam ihm der Gedanke, ob sich nicht eine Gruppe von Freiwilligen die Arbeit teilen könnte, am PC ausgewählte Seiten aus der Giertz-Chronik von Gotischer Fraktur in Normalschrift zu übertragen. "Exemplare des Buches, die sie als Lohn für ihre Mühen behalten dürfen, werden den fleißigen Abschreibern und Abschreiberinnen kostenlos zur Verfügung gestellt", verspricht er.

Wer sich an diesem Projekt im Jubiläumsjahr beteiligen möchte, wende sich an den Gemeindearchivar Holger Krahnke. Ein Crowdsourcingprojekt im Jubiläumsjahr wäre ein schönes Geschenk. Damit möglichst viele Exemplare der Ortsgeschichte nicht nur an die Helfer, sondern auch an Interessenten verschenkt werden können, hatte Krahnke diese passende Idee dazu, was man Crowdsourcing nennt. Darunter versteht man die Erschließung einer historischen Quelle (engl. "source") durch eine Gruppe von Leuten (engl. "crowd").

Am Markt 8, 15345 Eggersdorf, Tel. 03341-414919, Archiv@Petershagen-Eggersdorf.de