Gerangel um Öko-Sessel geht weiter

Richterin Monika Stürmann machte die Brisanz der neuerlichen Auseinandersetzung deutlich. Flade, bis Ende 2015 Leiter der Biosphäre, hatte sich erfolgreich gegen eine Umsetzung innerhalb des Landesumweltamtes zur Wehr gesetzt. Das Landesarbeitsgericht hatte Ende 2016 die Versetzung für unwirksam erklärt. Das Landesumweltamt reagierte prompt - mit einer Strukturänderung. Die Referate in der Abteilung Großschutzgebiete/Regionalentwicklung (GR) wurden neu gegliedert und zugeschnitten. Flade wurde zwar Leiter des Referats GR 3. Doch das "Hauptfeld", die Biosphäre, hatte der Dienstherr ins Referat GR 1 verschoben - mit Ulrike Garbe als Leiterin. Nach Auffassung von Martin Flade konterkariert das Landesumweltamt damit das Urteil des Landesarbeitsgerichts.

Richterin Stürmann sprach mit Blick auf die Chronologie der Ereignisse von einem "engen zeitlichen Zusammenhang" und "hektischem Umorganisieren" auf der Seite des Dienstherrn. Andererseits erkannte sie an, dass der Ressortzuschnitt eine Organisationsentscheidung des Arbeitgebers ist und noch keine Umsetzung. Die Frage möglicher Willkür bei der Verteilung und Besetzung der Posten sei im Hauptsacheverfahren zu klären.

Der Prozessbevollmächtigte des Umweltamtes wies die Argumentation des Antragstellers kategorisch zurück. Flade sei Angestellter des Landes, also im öffentlichen Dienst tätig. Sein Arbeitsvertrag sehe einen finanziellen Rahmen vor. Weshalb der jetzige Posten genauso hoch dotiert sei wie vormals die Stelle als Leiter der Biosphäre. Anspruch auf eine bestimmte Aufgabe habe niemand, dozierte der Anwalt und warf Flade vor, allein "persönliche Wünsche" zu verfolgen. Was der so Gescholtene freilich nicht kommentarlos hinnahm.

Monika Stürmann wiederum verwies auf einen Brief des Kuratoriums der Biosphäre, worin sich das Gremium für die jetzige Leiterin Ulrike Garbe einsetzt. Der Anwalt des Landes bekräftigte: Unter ihrer, Garbes Ägide klappe es "viel besser". Weshalb die Richterin von Flade wissen will, wie er sich denn eine Lösung konkret vorstelle. Der Ex-Chef: Garbe könne ja seinen Posten haben, ein Tausch also. Ihn habe seinerzeit schließlich auch niemand gefragt. Flades Anwalt sprach von einer "begründungslosen" Umsetzung. Die Gegenpartei schüttelte ungläubig den Kopf. Das Gericht lehnte den Antrag Flades ab. Es sei keine Eilbedürftigkeit erkennbar, hieß es zur Begründung. Und so geht es in Kürze mit dem Hauptsacheverfahren vor Gericht weiter.