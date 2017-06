Feuertaufe der neuen Crew

artikel-ansicht/dg/0/

Altlandsberg (MOZ) Das kommende Wochenende auf der Sandbahn Wegendorf ist für die neue junge Führungsriege der Stock-Car Arena Altlandsberg die Feuertaufe. Die Stockcarrennen auf dem bekannten Gelände zwischen Wegendorf und Werneuchen am Sonnabend und Sonntag sollen genauso problemfrei verlaufen wie in Vorjahren, als der 2016 verstorbene Henning Müller noch den Hut aufhatte.

Eine Offroad-Strecke soll überdies jedermann die Möglichkeit geben, sich auszuprobieren, und nach den Wertungsläufen am ersten Tag soll ein Feuerwerk die Teams, mitgereisten Familien und Zuschauer begeistern. Der neu im ADMV aufgestellte Verein hat im Vorfeld keine Mühen gescheut.

Die rund 40 Mitglieder haben zur Vorbereitung mehr als 100 Stunden vor Ort verbracht, das hoch gewachsene Unkraut auf den Erdwällen zurückgenommen, den Sicherheitswall ausgebessert, zusätzlich einen Zweiten im inneren Ring angelegt, damit Zuschauer noch besseren Einblick auf die Strecke erhalten. Sie haben die organisatorischen Fäden gezogen, Zelte aufgebaut, Kabel verlegt und mehr.

Der Einsatzwille der Mitglieder sei groß, sind Vereinsvorsitzender Rico Seiffert und Stellvertreter Marc Bastian stolz auf ihre Crew: "Man fragt nach einer Aufgabe und sofort gehen viele Hände hoch."

Vom Erfolg der zwei Veranstaltungswochenenden im Juni und im Oktober, für die es eine weitere Ausnahmegenehmigung gab, hängt viel ab. Um die bei Stockcarfahrern beliebte Sandbahn mit sieben Kurven auf 900 Metern Länge auch künftig an zwei Wochenenden im Jahr befahren zu können, braucht es eine Lobby, die Änderung des Flächennutzungsplans, Planungsunterlagen und Geld für all das. Den Grundstein dazu, hofft man, am Pfingstwochenende legen zu können.