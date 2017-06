Seelow - Stadt des Motorsports

artikel-ansicht/dg/0/

Die Fans erlebten packende Rennszenen in allen Klassen mit zahlreichen überraschenden Platzierungen schon in den Vorläufen, welche ja entscheidend sind für die Teilnahme an den Endläufen.

Bei den Junioren waren zwölf Teilnehmer am Start. Unter ihnen die einzige Deutsche, Jasmin Meile, die sich als Siebte im Finale bestens geschlagen hat und damit 20 Europameisterschaftspunkte ergatterte.

Sehr emotional ging es in der mit nur acht Fahrern dünn besetzten Touring Tax Klasse zu. Mit am Start hier auch der Niederländer Adrian Boele, der nach einem Rennunfall vor einigen Jahren auf den Rollstuhl angewiesen und seit 2016 mit einer Sondergenehmigung wieder startberechtigt ist. Boele kann seine Beine nicht nutzen und realisiert die Fahrzeugbedienung nur über Bedienelemente am Lenkrad. Zur Überraschung seiner Kontrahenten qualifizierte er sich in den Vorläufen für die zweite Startreihe im Finale neben der Deutschen Grit Hennersdorf.

Apropos Grit Hennersdorf. Sie war nach dem ersten Renntag am Sonnabendabend im Fahrerlager nicht zu finden. Ist mit dem Citroen DS3 alles in Ordnung. "Der läuft super", hieß es aus dem Servicezelt. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr, da war nach dem ersten Renntag Schluss. Grit Hennersdorf war unterwegs und musste noch einkaufen. Hatte sie auch diesmal gar nicht mit dem Rennsonntag gerechnet?

Mit viel Anfeuerung der Fans kämpfte sich Boele bis ins Ziel und wurde bei der Flowerzeremonie direkt nach dem Rennen als Drittplatzierter hinter den Tschechen Ales Fucik und Martin Samohil mit seinem Rollstuhlauf dem Podium geehrt. Im Ergebnis einer Untersuchung der technischen Kommissare nach dem Rennen wurde Samohil wegen eines Verstoßes gegen das technische Reglement nachträglich disqualifiziert und Adrian Boele bei der abendlichen offiziellen Siegerehrung unter großem Jubel für seinen 2. Platz geehrt.

Optimismus nach dem ersten Renntag mit den Qualifikationsrennen gab es auch beim Schweizer Marcel Egg. Er kommt aus Zürich und lässt sich einen Start in Seelow nicht nehmen. "Mein Ford Fiesta ist absolut zuverlässig. Ich fahre ihn schon die vierte Saison." 550 PS schlummern unter der Haube des Kleinwagens, der die Kraft über ein Sechs-Gang-Getriebe überträgt.

In der stark besetzten 1600 Kubikzentimeter-Klasse wurden zwei Halbfinals gefahren, aus denen nur jeweils die besten fünf im Finale starten durften. Überraschenderweise kam der erfolgsverwöhnte Deutsche Michael Buddelmeyer überhaupt nicht zurecht und konnte sich nicht qualifizieren. Nicht optimal lief es auch für den Deutschen Mario Hanneken, der sich im Halbfinale nach seitlichem Kontakt mit einer Böschung überrollte, was zum Rennabbruch führte. Die Sicherheit der Fahrer hat oberste Priorität. Die Streckensicherungskräfte der Feuerwehr und der Rennarzt waren sofort zur Stelle und halfen dem unverletzten Mario aus dem Fahrzeug und kippten den Buggy zum Abtransport in das Fahrerlager wieder auf die Räder. Dort wurde der Renner nach Überprüfung und Freigabe durch die technischen Kommissare im Eiltempo repariert, so dass die Teilnahme am Wiederholungsstart unter Beifall des Publikums möglich war und ein 4. Platz zur Teilnahme am Finale berechtigte. In diesem hochkarätigen Feld waren sechs Deutsche am Start. Die erste Startreihe mit den beiden Deutschen Markus Wibbeler und Marvin Holzleitner und dazu dem Luxenburger Kevin Peters versprach absolute Spannung. Wibbeler übernahm in den ersten Runden auch hart bedrängt die Führung vor Peters, bevor er mit technischen Problemen sein Fahrzeug abstellen musste. Der junge Marvin Holzleitner blieb im Getümmel stecken. Dafür konnte aber Folker André Lange, aus der zweiten Reihe gestartet, auf das Treppchen fahren. Der Sieg ging nach hartem Positionskampf an Kevin Peters vor Peter Nikodem aus Tschechien.

Viele Fans hatte der siebenfache Europameister Bernd Stubbe wieder nach Seelow gelockt. Die Frage war, ob er nach der Winterpause und dem Neuaufbau seines Superbuggys an die Vorjahresleistungen anknüpfen kann. Das wollte aber in den Vorläufen nicht so richtig klappen, da die Franzosen sehr stark waren.

"Wir wissen nicht genau, woran es liegt. Uns fehlt einfach ein wenig Speed", sagt Stubbe schlecht gelaunt nach dem ersten Renntag. Die etwa 370 PS Motorleistung auf den Boden bringen, schien das Problem zu sein.

Während der zweite deutsche Starter André Hinnenkamp im Halbfinale aus der ersten Reihe starten konnte, musste sich Bernd Stubbe mit der zweiten Startreihe neben dem bärenstarken "fliegenden Holländer", Willy Albers, zufrieden geben. Unter tosenden Anfeuerungen des Publikums fuhr Stubbe auf Platz 2 hinter Hinnenkamp. Diese beiden standen dann auch in der ersten Startreihe, die vom starken Tschechen Petr Bartos komplettiert wurde. Dahinter in Reihe zwei die Franzosen Johnny Feuillade und Florent Taffani. Wird das gut gehen, das war die große Frage? Und es ging nicht gut für Hinnenkamp und Bartos, die nach beinharten Positionskämpfen die Segel streichen mussten. Dafür war aber der Franzose Feuillade durchgeschlüpft und Stubbe musste sich in einem Kampf Rad an Rad erfolgreich gegen Taffani wehren und Patz 2 erkämpfen.

Alles in allem ein gelungenes EM-Rennwochenende beim MC Seelow, was durch den österreichischen FIA Observer und die internationalen Sportkommissare bei der Auswertung bestätigt wurde. Der Dank gilt allen beteiligten Helfern, ganz gleich an welcher Stelle sie bei den hochsommerlichen Bedingungen im Einsatz waren. Seelow ist seinem Ruf als "Stadt des Motorsports" erneut gerecht geworden.