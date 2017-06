Parkchaos bleibt wie gehabt

artikel-ansicht/dg/0/

Und täglich grüßt das Murmeltier! Die 1993 gedrehte Komödie zeigt Hauptdarsteller Bill Murray, der Tag für Tag das Gleiche erlebt, weil er in einer Zeitschleife gefangen ist. Ähnlich mag es den Anwohnern in der Nähe der Wandlitzer Badeseen ergehen. Ob im Lanker Weg, im Liepnitzweg, an der Lanker Dorfstraße oder auch in der Nähe des Gorinsees - überall das gleiche Schicksal. Kaum kommt die Sonne hoch, leiden Anwohner unter der Blechlawine, die sich vor ihren Grundstücken aufstaut. So war es 2016, so ist es auch in diesem Jahr wieder. Dabei sind die Bürger mit ihren Sorgen meistens auf sich allein gestellt. "Wir kontrollieren in diesem Jahr mit vier Saisonarbeitern, aber sie können nicht überall sein", reagiert die Wandlitzer Ordnungsamtsleiterin Ilka Paulikat aktuell auf die in schöner Regelmäßigkeit einlaufenden Beschwerden.

Immerhin wurden am vergangenen Badewochenende 493 Verwarnungen geschrieben. Mehr als 300 Autofahrer stellten ihre Fahrzeuge in Parkverbotszonen ab, 59 Fahrer blockierten mit ihrer Kalesche eine Feuerwehrzufahrt, in 37 Fällen fehlte der Parkschein und41 Pkw-Lenker kamen im absoluten Halteverbot zum Stehen.

Wer auf Einsicht bei den badehungrigen Autofahrern hofft, liegt meist daneben. "Positiver Zuspruch kommt lediglich von Anwohnern und Wanderern. Aber die Betroffenen und auch unbeteiligte Dritte reagieren oft uneinsichtig und mitunter feindlich.Es kommt auch zu Beleidigungen", gibt die Ordnungsamtsleiterin die Erfahrungen ihrer Kontrolleure wieder. Als Erklärung sei ein ums andere Mal zu hören, das Auto-Navi habe zu diesem Parkplatz geführt.

Wer sich nach den Gründen für das sich wiederholenden Chaos fragt, kommt an Manöverkritik nicht vorbei. So fehlen zuerst freie Parkplätze. Schon 2016 wurde ein Parkleitsystem angekündigt, dass die auswärtigen Gäste bei der Suche nach legalen Parkflächen unterstützen soll. "Viele unserer Vorschläge wurden von Landesbetrieb Straßenwesen nicht genehmigt", antwortet Ilka Paulikat auf die Frage, warum das Leitsystem weiterhin fehlt. Auch habe sich die Verwaltung gegen eine teilweise Ausschilderung von Parkflächen entschieden, weil das System "aufeinander aufbaut".

Andererseits ist auch festzustellen: An der B 273 in Nähe des Liepnitzsees gibt es einen privat betriebenen Parkplatz, der auch bei heißesten Temperaturen nicht komplett genutzt wird, da er kostenpflichtig ist.

Ein weiteres Problem: Vom Ordnungsamt geht nur wenig "Abschreckungspotenzial" aus, wie es jüngst ein Anlieger aus Schönwalde benannte. So fehlt der Verwaltung - wie auch im vergangenen Jahr - ein Partner mit geeigneter Technik zum Abschleppen von Fahrzeugen. "Wir haben am Montag erneut mit Firmen Kontakte aufgenommen, ob sie nicht eventuell doch ein neues Abschleppfahrzeug kaufen wollen", berichtete Ilka Paulikat am Dienstag.

Erst jüngst wurde in der Sitzung des Stolzenhagener Ortsbeirates deutlich, was die Bürger von der Arbeit des Ordnungsamtes halten. Anwohner zeigten sich rundherum unzufrieden und forderten beispielsweise eine Telefonnummer, um sich an Wochenenden vom Ordnungsamt Hilfe holen zu können. Das aber lehnt die Verwaltung aktuell ab. Zumal das Abschleppen von Fahrzeugen vor dem eigenen Grundstück Sache des Eigentümers sei. "Wer nicht vom Grundstück kommt, muss einen Abschlepper bestellen und finanziell in Vorleistung gehen. Vom Verursacher kann man sich sein Geld wiederholen", so der Tipp von Ilka Paulikat.