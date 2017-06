Sandmännchen feiert mit

artikel-ansicht/dg/0/

Groß Schönebeck (MOZ) Jedes Jahr, wenn etliche Veranstaltungsorte in Brandenburg zur Landpartie einladen, steigt in Groß Schönebeck der Tag der offenen Höfe. Am 11. Juni steht eine besondere Ausgabe bevor: im Zeichen des 100. Geburtstags von Sandmann-Dichter Walter Krumbach.

So überschaubar Groß Schönebeck selbst auch ist - zum Tag der offenen Höfe platzt es alljährlich aus allen Nähten. "Neben dem Erntefest auf dem Hof von Bauer Bohm ist dieser Tag das Highlight", sagt Rainer E. Klemke vom Bürgerverein Groß Schönebeck.

Der Besucheransturm ist auch kein Wunder, schließlich stellt der Schorfheider Ortsteil anlässlich der Brandenburger Landpartie immer besonders viel auf die Beine. Im fünften Jahr des Groß Schönebecker Festes liest sich das Angebot wie folgt: 16 Höfe und Einrichtungen machen mit, zwölf Ausstellungen gibt es zu sehen, hinzu kommen Kinderunterhaltung, Bühnenprogramm und vieles mehr.

"Die Anbieter überlegen sich jedes Jahr, was sie neu machen können", sagt Klemke und ergänzt: "Wir suchen auch immer neue Höfe, neue Teilnehmer." Diesmal unter anderem zwei Falknerinnen, die im Heusinger Hof Greifvogelvorführungen zeigen. Im Hotel Altermann gibt es erstmals eine komplette Hochzeitsberatung - von der Kutschenwahl bis zu Fragen der Kosmetik. Außerdem teilt eine Tierheilpraktikerin in ihrem Vierseitenhof ihr Wissen zum Thema Hundehaltung.

Neben den neuen Attraktionen sind viele bewährte Angebote aus den Vorjahren wieder dabei: zum Beispiel eine Ausstellung mit Militärfahrzeugen und die Oldtimer-Shuttle, die die Gäste von einem Ort zum anderen bringen. "Ein Hit ist auch immer die Felderrundfahrt", sagt Rainer E. Klemke. "Da stehen die Leute Schlange."

Wo auch immer die Besucher hinkommen: An etlichen Schauplätzen werden sie dem Sandmännchen, Herr Fuchs, Frau Elster und etlichen anderen Figuren des Kinderbuchautors Walter Krumbach (1917-1985) begegnen. 30 Jahre seines Lebens hat er in Groß Schönebeck gelebt. Nun wird anlässlich seines 100. Geburtstags am 1. April ein Themenweg durch den Ortsteil eröffnet. Die Zeremonie findet am 11. Juni um 11.30 Uhr in der Schlufter Straße 10 statt. Nicht ohne Grund, denn dort schmückt ein gewaltiges Panorama mit Krumbach-Motiven eine Scheunenwand.

Komplettes Programm im Internet: www.grossschoenebeck.de