Nur eine Schule beteiligt sich an Meisterschaft

Bernau (MOZ) In diesem Jahr hat sich lediglich eine Schule aus dem Barnim an der Kreismeisterschaft der Schülerlotsen beteiligt. So war allein die Grundschule Klosterfelde auf der Anlage des Fahrsicherheitszentrums der Kreisverkehrswacht mit zehn Schülern vertreten. Siegerin wurde schließlich Majel Frischmuth, die Silbermedaille ging an Lilly Jockheck, Bronze gab es für Sarah Riedel. Die drei Mädchen fahren nun zum Landesausscheid nach Potsdam.