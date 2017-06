Boot der prominenten Fahrgäste

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) Zu den vielen Fahrzeugen, die am Tag der Bundeswehr in Storkow am 10. Juni zu sehen sind, gehört auch ein Boot. Eine Barkasse, mit der bereits ein Bundespräsident unterwegs war, dreht Runden auf dem Storkower See. Die MOZ verlost Plätze für eine exklusive Leserfahrt.

Guido Grund von der Marine wird die Barkasse mit dem etwas schlichten Namen "Marine 1" am Sonnabend, 10. Juni, den gesamten Tag über zu Rundfahrten über den Storkower See steuern. Von dem Wasserfahrzeug kann der Oberstabsbootsmann einiges berichten. Prominente Gäste waren mit dem Gefährt schon unterwegs, allen voran Horst Köhler im Jahr 2007, während seiner Zeit als Bundespräsident. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen empfängt regelmäßig Gesprächspartner auf der Barkasse und Grund selber steuerte einst den früheren US-Außenminister Henry Kissinger über Berliner Gewässer. Im Jahr 2010 war das, Kissinger war damals bereits 86 Jahre alt. "In Erinnerung geblieben ist mir seine sonore Stimme. Er hatte aber nichts von seiner Ausstrahlung und Aura verloren", erzählt Grund.

Die Barkasse, die sich am 9. Juni auf den Weg nach Storkow macht, ist in Berlin stationiert, als einziges Fahrzeug der Marine, das sich dauerhaft auf Binnengewässern befindet. Es dient keinen Verteidigungszwecken im engeren Sinne. Genutzt wird es zu Repräsentationszwecken, aber auch für Arbeitsgespräche. "In dem kleinen blauen Salon auf der Barkasse herrscht eine besondere Atmosphäre", erläutert Grund. Etwa 250 Fahrten kommen auf diese Weise Jahr für Jahr im Rahmen des sogenannten protokollarischen Dienstes zusammen.

Das Boot hat indes aber auch schon Salzwasser unter dem Kiel gehabt. Gebaut wurde es 1978 in der VEB Yachtwerft in Berlin-Köpenick für die Nationale Volksarmee der DDR. Dann war es auf der Ostsee vor Warnemünde im Einsatz. Mit der Wiedervereinigung ging es in Besitz der Bundeswehr über, und als die Bundesregierung 1998 von Bonn nach Berlin wechselte, wurde es zu seinen heutigen Zwecken an die Spree verlegt, wo es nun vor der Kulisse von Reichstag oder Museumsinsel zu sehen ist. Die Barkasse ist 15 Meter lang und 4,10 Meter breit. Sie hat einen Tiefgang von 1,05 Meter und wiegt 22 Tonnen. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 18 Stundenkilometern.

Die Rundfahrten am Tag der Bundeswehr auf dem Storkower See finden immer zur vollen Stunde statt. Eine Anmeldung dafür ist in einem Zelt an der Kanalbrücke in der Burgstraße möglich, die Abfahrt erfolgt dann von einem Anleger am Strandbad aus. Platz auf der Barkasse ist für maximal 16 Personen, Wartezeiten sind daher nicht auszuschließen. Die Märkische Oderzeitung verlost heute acht Mal zwei Plätze für eine exklusive Leserfahrt, die am 10. Juni um 15 Uhr beginnt.

