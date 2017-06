Neue Sprechzeiten bei Oewa

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) Bei der Firma Oewa Storkow GmbH gelten ab sofort geänderte Öffnungszeiten. Der technische Dienstleister des Wasser- und Abwasserzweckverbands Scharmützelsee-Storkow (WAS) ist ab sofort erreichbar dienstags von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr, mittwochs von 9 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr. Damit gelten identische Sprechzeiten wie beim WAS. Das hat das Unternehmen, dessen Hauptsitz sich in Leipzig befindet, mitgeteilt. Sowohl die Firma Oewa als auch der Zweckverband, dessen Gebiet sich über zahlreiche Gemeinden erstreckt, haben ihren Standort im Verwaltungsgebäude in der Fürstenwalder Straße 66 in Storkow.