Am Tag kaum genug Leute

artikel-ansicht/dg/0/

Tauche (MOZ) Mit steigenden Temperaturen steigt die Gefahr vor Bränden. Das ist nicht nur in Tauche, sondern auch andernorts so, wie die Brände in Lieberose und Rietz-Neuendorf gezeigt haben. Ein Problem, das die Gemeinde ebenfalls mit anderen gemein hat: die Tageseinsatzbereitschaft.

artikel-ansicht/dg/0/1/1578075/

"Mittel- und langfristig gibt es Handlungsbedarf", sagt Karsten Radlow, Sachbearbeiter im Ordnungsamt Tauche. Er hat mit Hilfe der Fachleute einen Situationsbericht der Freiwilligen Feuerwehr erstellt. Zwölf Ortswehren gibt es in der Gemeinde, 264 Mitglieder sind darin aktiv - 224 Männer und 40 Frauen. "Tendenziell ist die Mitgliederzahl rückläufig", erklärt Radlow, im Vergleich zum Vorjahr sei sie jedoch stabil.

Probleme werden mit Blick aufs Alter deutlich. Der Gesetzgeber gibt vor, dass Mitglieder ab 65 Jahren nicht mehr zu Einsätzen ausrücken dürfen. Der Altersdurchschnitt der Aktiven in Tauche liegt bei 41,5 Jahren, in sechs Ortswehren sind die Mitglieder älter. Die älteste Truppe hat Trebatsch mit durchschnittlich 48,2 Jahren. "Das ist absolut problematisch aus meiner Sicht", meint Radlow und weist auf die körperlich sehr anstrengende Arbeit hin.

Besser sieht es bezogen aufs Alter in den Wehren in Tauche (35,8 Jahre) und Ranzig (38,3 Jahre) aus. Sie profitieren davon, dass in diesem Jahr Mitglieder aus den Jugendwehren - von denen es vier in der Gemeinde gibt - in die Ortswehren übernommen wurden. "Es muss uns gelingen, die Jugendlichen bei der Stange zu halten", sagt Radlow. Eine andere Lösung für den Mitgliederrückgang sieht er nicht. Ideen, wie junge Menschen an die Arbeit der Feuerwehr herangeführt werden können, gibt es. Er nennt einige Beispiele: AGs an den Grundschulen, Brandschutzerziehung in den Kitas. Aber: "Es lebt und stirbt mit der Umsetzung", erklärt er - und das sei eben das Problem an der Sache.

Ein anderes ist: die Einsatzverfügbarkeit der Aktiven. Während es werktags am Abend und in der Nacht sowie an den Wochenenden gut aussieht, stehen in der Woche von 6 bis 18 Uhr nur 53 Mitglieder zur Verfügung. Verteilt auf die einzelnen Ortswehren ergibt das ein düsteres Bild: in Werder, Trebatsch, Mittweide, Kossenblatt, Görsdorf, Giesensdorf und Falkenberg sind es nur zwei oder drei Mitglieder, in Tauche sind es hingegen zwölf.

In Trebatsch kommt erschwerend hinzu, dass von den 18 Aktiven nur zwei einen Führerschein der Klasse C haben. Den braucht aber, wer das Fahrzeug der Wehr bedienen will. "Weil kein Fahrer zur Verfügung stand, konnte die Wehr Trebatsch im vergangenen Jahr zweimal nicht ausrücken", informiert Gemeindewehrführer Karsten Schwebe. Dabei gilt: "Der Lkw-Führerschein wird von der Gemeinde finanziert", erklärt Radlow.

Was die Mitglieder selber aufbringen müssen, ist Zeit für die Feuerwehr. "Man darf nicht vergessen, sie machen es freiwillig und ehrenamtlich", betont Schwebe. In der Gemeinde fasst man sich auch an die eigene Nase. "Die Verwaltung und die Gemeindewehrführer müssen auf die Arbeitgeber zugehen", so Radlow. Zumindest in der Region müssten sie stärker dafür sensibilisiert werden, dass Arbeitnehmer ohne Nachteile für Einsätze freizustellen sind.