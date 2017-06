44 Jahre im Handball aktiv

artikel-ansicht/dg/0/

Wie viele Spiele sie absolviert oder wie viele Tore geworfen hat seit ihrem Beginn mit diesem Sport1973, weiß die jetzt 54-jährige Beeskowerin selbst nicht so genau. "Das lässt sich nur schätzen. Ich denke, es müssten von der Jugend bis jetzt rund 650Spiele sein, in denen ich insgesamt mehr als 1500 Tore erzielt habe." Aber das ist für sie nicht vorrangig: "Das Wichtigste ist, ich hatte als Spielerin und auch als Trainerin meist viel Spaß - von Niederlagen oder Abstieg mal abgesehen - mit den Mitstreitern aus meinen Teams."

Doch jetzt sei der Zeitpunkt gekommen, um auch mal loszulassen. "Nun endgültig", sagt die Mutter zweier Söhne - Raik (32) und Rico (29) -, die zwischendurch im Jahr 2009 schon mal zurückgetreten war, dann aber später wieder zum Weitermachen überredet wurde. "Die Verabschiedung in der Halle nach dem letzten Punktspiel Anfang Mai war schon etwas wehmütig gewesen", sagt Sabine Schumann. Dort hatte die Allrounderin, die auf den Positionen Außen, Rückraum und Kreis vielseitig einsetzbar war, vom SSV Rot-Weiß Friedland einen Gutschein für VIP-Karten zu einem Handball-Bundesligaspiel, ein Trikot mit "ihrer" Nummer2 sowie einen Fanschal bekommen.

Mit dem Abschneiden ihres Teams, das als Aufsteiger den fünften Platz unter den elf Mannschaften der Verbandsliga Süd erreicht hatte, zeigte sich Sabine Schumann zufrieden. "Mit solch einer guten Platzierung hatte im Vorfeld wohl niemand im Verein und in dessen Umfeld gerechnet. Das war schon gut, zumal viele jüngere Spielerinnen dabei gewesen sind."

Und warum nun doch das Karriere-Ende? "Es haben sich mit der Zeit immer mehr kleinere Wehwehchen eingestellt. Und es hat nach den Spielen länger gedauert, bis die Schmerzen wieder weg waren", erzählt Sabine Schumann. Sie äußerte zugleich die Gewissheit, dass die Mädels auch ohne sie weiter in der Verbandsliga zurechtkommen werden. Allerdings will sich Sabine Schumann nicht ganz von der Mannschaft zurückziehen und einmal in der Woche mittrainieren, wenn die Vorbereitung der Frauen Ende Juli für die neue Saison beginnt. "Damit ich mich weiter etwas bewege und fit bleibe", sagt sie.

Dass dann im Laufe der Zeit wieder der Rücktritt vom Rücktritt kommt, schließt die sympathische und bescheidene Spielerin aus: "Ich will eigentlich nicht mehr spielen." Doch wenn die Not ganz groß ist, wird sich zeigen, was passiert. Jetzt und dann an den Wochenenden, wenn sie keine Spiele mehr hat, freut sich Sabine Schumann darauf, etwas mehr Zeite für Haus und Garten in Beeskow zu haben. "Beides ist in den vergangenen Jahren immer etwas zu kurz gekommen", sagt die Verkäuferin bei der Firma Dorn & Sohn GmbH in Friedland, die große und kleine Elektrogeräte rund ums Haus verkauft und auch Elektroinstallationen vornimmt.

Sabine Schumann, die Elektronikfacharbeiterin als Beruf im damaligen Halbleiterwerk Frankfurt (Oder) lernte, hat 1973 aktiv mit dem Handball-Sport begonnen. Ein Jahr später wurde sie Mitglied bei der SG Dynamo Beeskow und spielte ab da in einer Schüler-Mannschaft auf Kreisebene. 1978 wechselte sie dann zur ASG Vorwärts Beeskow, wo sie bis zur Saison 1989/90 in der Bezirksliga unterwegs war. Die nächste Station war ESV Lok Beeskow. Nach vier Jahren ging es dann zum SV Preußen Beeskow mit der Mannschaft vom damaligen Trainer Rolf Karras in die Oberliga.

"Dort zu spielen, war auf jeden Fall einer der Höhepunkte meiner Karriere. Zumal wir in den Anfangsjahren vorn als Dritter oder Vierter mit dabei waren", sagt Sabine Schumann. Es folgten 2003 der Rückzug in die Verbandsliga und 2008 die Spielgemeinschaft mit der BSG Pneumant Fürstenwalde als "HSG Pneumant-Preußen", in der sie eine Saison spielte.

Danach beendete Sabine Schumann zum ersten Mal ihre aktive Laufbahn und wurde Trainerin der Landesliga-Männer von Rot-Weiß Friedland. In der Saison 2010/11 dort dann zusammen mit Bernd Klinkisch, der jetzt ihr letzter Coach bei den Frauen war. Und der hält große Stücke auf seine Spielerin und Trainerkollegin. "Sabine ist eine große Persönlichkeit. Vor dem, was sie alles in verschiedenen Funktionen für den Handball in Beeskow und Friedlandgeleistet hat, kann man nur den Hut ziehen. "Klar, wir hatten auch unsere Höhen und Tiefen, aber es war eine sehr gute Zusammenarbeit. Das hat prima gepasst."

Sabine Schumann, die auch Trainerin der A-Jugend, Abteilungsleiterin Handball und stellvertretende Vereinsvorsitzende bei Preußen Beeskow war sowie die Trainer- und Schiedsrichter-Lizenz besitzt, fasziniert vor allem am Handball, "das man nur als Team im Zusammenspiel mit anderen etwas erreichen kann. Und auch das Fahren zu Turnieren sogar mal bis nach Holland waren prima Erlebnisse - in meiner aktiven Pause auch mit den Frauen vom SV Erno Frankfurt", sagt sie.

"Ich habe mit dem Handball viel Schönes erlebt und möchte mich bei allen bedanken, die mich dabei unterstützt haben. Stellvertretend seien Nadin Braden, Nadine Traube und Petra Müller genannt", erklärt Sabine Schumann. Gleiches gelte für ihren Lebensgefährten Frank Lehmann, mit dem sie seit fünf Jahren zusammen ist. Er hat sie in den vergangenen drei Jahren zu allen Spielen begleitet.