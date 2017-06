Bauausschuss empfiehlt Reparatur

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1578078/

Vor der Sanierung: die Goethestraße in Bad Freienwalde. An der Fahrbahn ist seit Jahren nichts getan worden. Der rechte Gehweg ist marode, die Laternenmasten rosten vor sich hin.

Geflickte Fahrbahn, verrostete Straßenlaternen, zerfrorene Gehwegborde - die Goethestraße im Kurviertel ist alles andere als vorzeigbar. Seit vielen Jahren ist nichts an der Fahrbahn getan worden. Schön sind lediglich die Linden. Doch die drängen mit ihren kräftigen Wurzeln in Gehweg und Fahrbahn. Zudem ist die Straße mit zurzeit sechs Meter nicht breit genug, um allen Bedürfnissen gerecht zu werden - einseitiges Parken, Begegnungsverkehr zwischen Pkw und Lkw. Es spricht alles für eine Sanierung. Doch in welchem Umfang soll diese vorgenommen werden? Genau mit dieser Frage hat sich am Montag der Bauausschuss befasst.

Dazu hatte Planer Frank Zieske beide Varianten vorgestellt, grundhafter Ausbau und Reparatur der Straße. Bei einem grundhaften Ausbau der Fahrbahn würden 50 Prozent der Baukosten auf die Anlieger umgelegt werden. Bei der Goethestraße handelt es sich um eine Haupterschließungsstraße. Für die Erneuerung des Gehweges müssten die Anlieger 60 Prozent der Kosten schultern.

Ein grundhafter Ausbau sei grundsätzlich nur dann möglich, erklärte Frank Zieske, wenn die sogenannte Erneuerungsbedürftigkeit gegeben und ein schadhafter Zustand feststellbar sei. Beide Kriterien seien im Falle der Goethestraße erfüllt, so der Planer. Die Fahrbahn sei älter als 50 Jahre, Beleuchtung und Gehweg (auf der Seite der Kita) mehr als 30 Jahre alt. Eine Reparatur des Gehweges hält der Planer für nicht möglich. Die Gehwegplatten müssten in Größenordnung ausgetauscht werden. Die Borde seien zerfroren und kaputt.

Außerdem gebe es keine ordnungsgemäße Regenentwässerung für die Fahrbahn, führte Frank Zieske weiter aus. Es seien nur zwei Regenentwässerungsschächte vorhanden. Sollte der grundhafte Ausbau favorisiert werden, würde der Trink- und Abwasserverband Oberbruch-Barnim im Zuge der Baumaßnahme die alte Trinkwasserleitung gleich mit erneuern. Die geschätzten Kosten belaufen sich bei dieser Variante auf zirka 600 000 Euro, wobei die Anlieger entsprechend der geltenden Straßenausbaubeitragssatzung anteilig zur Kasse gebeten werden.

Anders sieht es bei einer Reparatur der Fahrbahn aus. Hierfür würde allein die Stadt die Kosten tragen müssen. Die belaufen sich je nach Reparaturvariante zwischen 220 000 und 230 000 Euro. Die Bauuntersuchung des Straßenkörpers habe ergeben, so Frank Zieske, dass der Baugrund der Goethestraße gut sei. Es gebe gut abgestufte Sande. Auch die Resttragfähigkeit von 100 Meganewton (MN)/Quadratmeter, normal sind 150 MN/m2, sei für das Alter der Straße noch gut, so Zieske. Eine Reparatur wäre möglich, allerdings würde es dafür keine Gewährleistung geben, so Zieske.

Möglich sind zwei Reparaturvarianten - Hocheinbau oder Abfräsen der Fahrbahn. Beim Hocheinbau würden die Profile der Fahrbahn ausgeglichen, die Schlaglöcher aufgefüllt und sechs Zentimeter Asphalt aufgetragen. Allerdings müssten dann die Grundstückszufahrten und die 14 alten Abwasserschächte angepasst werden. Die andere Variante sieht lediglich das Abfräsen der alten Fahrbahndecke und das Aufbringen der neuen Asphaltschicht vor.

Egal für welche Variante sich die Abgeordneten entscheiden, zwingend erforderlich sei, so Frank Zieske, den Holztransport aus dem Kurviertel zu verbannen. Dazu sei die Stadt bereits mit dem Revierförster im Gespräch, so Bauamtsleiter Rainer Texdorf, um nach Alternativen für den Abtransport zu suchen. Es sei allerdings schwierig, die Einhaltung der Transportwege zu kontrollieren.

Am Ende folgte der Bauausschuss mehrheitlich der Empfehlung von Jörg Grundmann (Linke). Der Abgeordnete hatte angesichts der bei einem grundhaften Ausbau zu erwartenden Kosten für die Anlieger für eine Reparatur des Straßenkörpers, die Sanierung des rechten Gehweges und die Erneuerung der Beleuchtung plädiert. Dabei soll die Fahrbahn abgefräst und eine neue Asphaltschicht aufgebracht werden. Was mit den Bäumen bei einer Reparatur der Goethestraße geschieht, das müsse nach Beschlussfassung neu geprüft werden, sagte Frank Zieske auf Nachfrage dieser Zeitung. Das letzte Wort hat die Stadtverordnetenversammlung.