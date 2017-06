Amerika trifft Afrika in Hangelsberg

artikel-ansicht/dg/0/

Hangelsberg (MOZ) Das dürfte mit zu den Höhepunkten der Profi-Boxveranstaltung am 1.Juli in Hangelsberg werden. In zwei von drei Weltmeisterschafts-Kämpfen heißt es "Amerika trifft Afrika".

In der Müggelspreehalle treten dabei die beiden früheren Panama AMA Champions Jose Forero und Espinos´s Top Rating Youngster Azael Villar gegen zwei Kontrahenten aus Afrika an. Beide Boxer trainieren täglich in einem Gym, wo über 100 Kämpfer anwesend sind. Eine Trennung von Amateuren und Profis im Training und in den Trainingsstätten kennt man dort nicht.

Jose Forero will nach seinem Berliner "Aufwärmkampf" nun den ersten WM-Titel des Global Boxing Council (GBC) nach Panama holen. "Ein sehr schweres Unterfangen, zumal sich ihm Tansanias Nummer 1, wenn nicht sogar Afrikas heimliche Nummer 1, Ibrahim King Class mit gleichem Unterfangen in den Weg stellt. Weltklasse Boxen im Leichtgewicht in Brandenburg ohne wenn und aber", sagt Mario Pokowietz, Matchmaker für die Profi-Kämpfe in Hangelsberg.

Einer größten und erfolgreichsten Latino Promotion entsendet indessen ebenfalls einen seiner wichtigsten Nachwuchstalente nach Deutschland .Der insbesondere in der World Boxing Association (WBA) hoch eingestufte Azael Villar (12Siege, davon 9K.o., und 2 Niederlagen) testet sich für höhere Aufgaben gegen den einen von der Papierform noch erfolgreichen Afrikaner Adam Yahaya (17 Siege, 2Niederlagen) aus Tansania um den Junioren-WM-Titel des GBC. Alle vier Fighter reisen zur Boxnacht in Hangelsberg drei Tage vorher aus Amerika bzw Afrika an.

Für insbesondere die beiden Panama-Fighter sind feiernde Kulissen von 10000 Boxfans aus der Roberto Duran Arena von Panama City nichts Besonderes.

Welche Qualität Weltranglisten-Underdog Ibrahim King Class hingegen hat, zeigte er bei seinem Punktsieg beziehungsweise bei seiner knappen Punktniederlage im Rematch gegen PFB Frontfighter Zap Rasulov.

"Beide WM-Kämpfe alleine sind das Eintrittsgeld in der Müggelspreehalle wert", erklärt Mario Pokowietz. "Insgesamt sind an diesem ungewöhnlichen Großkampftag in drei Schichten 15Profi-Boxkämpfe und zwölf Amateurkämpfe des BC Fürstenwalde zu sehen. "Das verspricht Qualität der Extraklasse und Spannung pur in der Hangelsberger Arena."

In einem weiteren Hauptkampf geht es um die Internationale Deutsche Meisterschaft der Verbandes GBA. Hier trifft der Fürstenwalder Denny Lehmann als Lokalmatador auf den Dänen Robert Larsen.

Tickets im Vorverkauf gibt es bei: Ralf Riemer Tel.015228893446, Fight&Athletic Gym Jens Bezill Tel033615640047, CORO -Die Friseure Eisenbahnstr. 27 in Fürstenwalde, Hangelwirt in Hangelsberg, Berlin-Ticket-Hotline: 03083217180 und Boxtempel Berlin & online unter: www.powerfboxing.com/ticketservice