Kitafest im erneuerten Koboldland

Erkner (MOZ) Fast zwei Jahre hat der Umbau des Horts Koboldland in der Langen Straße gedauert. Ende April konnten die in Containern untergebrachten Kinder, 110 von 320, dann endlich in die neuen Räume ziehen. Am Mittwoch gab es aus diesem Anlass ein großes Kitafest mit Eltern, Handwerkern, Erziehern und vielen weiteren Gästen. Als Dankeschön für die Bauarbeiter und Planer hatten sich je zwei dritte und vierte Klassen zusammen mit Erzieherin Marlies Asser ein Lied ausgedacht, das sie lautstark vortrugen. "Hollahi, hollaho, jetzt ist unser Hort viel schicker und das macht uns alle froh; hollahi, hollahohoho, vielen Dank den Bauarbeitern sowieso", hieß es im Refrain.