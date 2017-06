Müllrose macht sich fit

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1578086/

Schon in der letzten Stadtverordnetenversammlung hatte Amtsdirektor Matthias Vogel davon berichtet, dass es eine Initiative gibt, in Müllrose einen Trimm-Dich-Pfad anzulegen. Vogel ermunterte den Ideengeber, Thomas Gast, seine Vorstellungen im Bauausschuss vorzustellen, was der Müllroser am Dienstagabend auch tat und dort auf breite Zustimmung stieß.

Das Konzept von Trimm-Dich-Pfaden gebe es schon länger, sei aber in der Region nicht weit verbreitet, sagte Thomas Gast. Die nächste Strecke mit Übungsgeräten am Wegesrand gibt es in Frankfurt oder gar erst in Fürstenwalde. Dabei würde solch ein Bewegungsparcours gut zum Erholungsort Müllrose passen. "Sport liegt mir am Herzen", sagte Thomas Gast, der Mitglied im Fußballverein ist. Es gebe in Müllrose viele Möglichkeiten. "Was fehlt, ist ein Trimm-Dich-Pfad, das passt auch zum Erholungsort."

Der Müllroser hat sich auch schon Gedanken zu einem möglichen Standort gemacht. "Es sollte nicht in aller Öffentlichkeit sein, deshalb kommt zum Beispiel der Markt nicht infrage." Sein Vorschlag: Ein gut ein Kilometer langes Teilstück des Wanderweges am Großen Müllroser See, beginnend am Freibad und endend am ehemaligen EKO-Ferienheim. "Aus meine Sicht wäre das auch ein Novum, weil man dann zurück schwimmen kann, wenn man will", erklärte der Sportler.

Die Hürden sprach er gleich selber an. Zum einen müssten die Genehmigungen eingeholt werden. Zum anderen geht es um die Finanzierung. Thomas Gast hatte im Internet recherchiert und Preisbeispiele eines Anbieters mitgebracht: Etwas anspruchsvollere Geräte aus Edelstahl kosten da schon bis zu 5000 Euro. Der Müllroser hofft, dass sich für die Idee Sponsoren und Paten begeistern, die einen Großteil der Kosten übernehmen. Bauamtsleiter Bernd Kallweit versprach, sich auch um Fördermittel zu kümmern. "Man kann auch die Vereine mit ins Boot holen", schlug Thomas Gast vor.

"Ich finde das sehr gut. Das ist ein Highlight. Gerade die Verbindung mit dem Wasser passt hervorragend in den Erholungsort", zeigte sich Ulrich Zimmer begeistert. Wie schon zuvor Ingomar Friebel sprach auch Ulrich Zimmer das Thema Vandalismus an, das gerade im Bereich des Freibades nicht unerheblich sei. Er empfahl deshalb, keine Geräte aus Holz anzuschaffen. "Die Geräte müssen auch kontrolliert werden." Wegen des Vandalismus-Problems hatte Detlef Krumm Bedenken zum Standort am Freibad. Schlechtes Beispiel ist ihm der Spielplatz, der immer wieder das Ziel von Zerstörungen ist. "Wir sollten auch keine so hochmechanischen Geräte anschaffen." Außerdem sprach er sich dafür aus, einen Betreiber dafür zu suchen, was allerdings im Ausschuss auf Ablehnung stieß. Ingomar Friebel bevorzugte auch lieber einen anderen Standort, allerdings mit dem Argument, die Attraktionen mehr über den Ort zu verteilen. Sein Vorschlag war der Weg, wo sich jetzt der Naturlehrpfad befindet. Friebel erinnerte daran, dass es schon 1997 einen Vorschlag für einen Bewegungs-Parcours gegeben hat. "Grundsätzlich ist so etwas eine positive Bereicherung." Auch Ronny Brandt, sachkundiger Einwohner im Ausschuss, unterstützte die Idee: "Ich finde das sehr gut." Wie schon andere riet er davon ab, Holzgeräte anzuschaffen.

Eine endgültige Entscheidung, ob solch ein Parcours entsteht, ist damit aber noch nicht gefallen. Ingomar Friebel regte an, das Konzept auch im Ausschuss für Tourismus, Kultur und Umwelt vorzustellen. Dort soll es in der nächsten Sitzung auf der Tagesordnung stehen.