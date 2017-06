Flammen vernichten "Haus am Berg"

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) In der Nacht zu Donnerstag stand in Frankfurt (Oder) das ehemalige Kulturzentrum "Haus am Berg" in Flammen. Wie die Feuerwehr informiert, sind die Einsatzkräfte gegen 1.09 Uhr alarmiert worden. Sieben Minuten später waren sie bereits am Einsatzort in der Gubener Vorstadt.

Insgesamt waren mehr als 50 Feuerwehrleute aus fünf Freiwilligen Feuerwehren sowie die Berufsfeuerwehr der Stadt im Einsatz. Einsatzleiter Christian Schulz sagte, der Dachstuhl des leer- und abseitsstehenden Gebäudes stand voll in Flammen, die Etage darunter sei ebenfalls ausgebrannt. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Bislang gehen die Rettungskräfte nicht davon aus, im Inneren des Hauses noch Personen zu finden. Zur Stunde kann das ehemalige Kulturzentrum erst betreten werden. Die Restlöscharbeiten werden noch bis zur Mittagszeit laufen.

Die Löscharbeiten gestalteten sich als schwierig, da das Gebäude abseits in Bahnhofsnähe steht. Neben einer schmalen Einbahnstraße, die zum Haus führt, hätte sich auch die Löschwasserversorgung als schwierig gestaltet. Die Schläuche mussten über etliche 100 Meter ausgelegt werden.

Die Polizei war ebenfalls seit Mitternacht am Brandort, teilte der Einsatzleiter weiter mit. Am Ort des Geschehens gab zudem keine Medien mehr, die einen Brand hätten verursachen können. In der Nacht wurden in Frankfurt/Oder auch keine Gewitter verzeichnet. Innerhalb weniger Tage brannte es nunmehr in erneut in Frankfurt/Oder. Erst vor wenigen Tagen stand ein Gebäude zwei Häuser weiter in Flammen, am Winterhafen brannte es ebenfalls.