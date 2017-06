Hennigsdorf ab heute mit neuer Internet-Seite

artikel-ansicht/dg/0/

"Mit dem Relaunch wollen wir den Bürgerinnen und Bürgern einen noch schnelleren und besseren Online-Service bieten", verspricht Bürgermeister Andreas Schulz (SPD). Bewährtes allerdings wird übernommen. So erfolgt die Navigation auf der Startseite weiterhin nicht nach Verwaltungsstrukturen, sondern nach Lebensbereichen sortiert, um möglichst schnell Rubriken wie Wirtschaft, Stadtleben und Tourismus zu erreichen.

Erstmals wird den Hennigsdorfern auch die in anderen Kommunen seit Jahren gängige Möglichkeit eingeräumt, per Formular Anregungen und Kritik zu äußern. Dabei kann auch das gerade per Handy fotografierte Bild angehängt werden. Allerdings unterscheidet sich dieses Angebot von dem Märker-Portal, das zum Beispiel auf Veltens Internetseite genutzt werden kann. Dort zeigt eine Ampel an, ob der Hinweis bereits bearbeitet oder das Problem gar beseitigt wurde. Einen solchen Service wird das Hennigsdorfer Rathaus via Internet nicht bieten.

Als besonderen Service preist die Stadtverwaltung an, dass sich kommunale Einrichtungen künftig auf integrierten Sonderseiten ausführlich in Wort und Bild vorstellen können. Als erste Einrichtung wird die städtische Musikschule dieses Angebot wahrnehmen.

Zu den technischen Fortschritten zählt die fachtechnisch Responsive Design genannte Fähigkeit, dass sich die Darstellung der Internetseite automatisch an das Format des jeweiligen Endgeräts anpasst. Spezielle Programmierungen sorgen dafür, dass sich Seh- und Hörschwache auf der Seite zurechtfinden können. Schließlich wurden auch alle Formulare überarbeitet und einheitlich gestaltet.

Statistisch gesehen hat bislang knapp jeder zweite Hennigsdorfer einmal im Monat die Seite aufgerufen. Die Zahl von 12 000 Klicks zeigt, dass hier Luft nach oben vorhanden ist.