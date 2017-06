Kulturelles Klein-Klein

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Sie blenden nicht auf den ersten Blick, aber es gibt sie: die kulturellen Kleinode mitten in Brandenburg. Oftmals sind sie noch nicht so bekannt wie sie es sollten. Es sei denn, sie geraten wie das Brecht-Weigel-Haus mitten im idyllischen Buckow durch unangemessene Streitigkeiten ins Rampenlicht.

In solchen Momenten fragt man sich, warum der berechtigte Ruf nach einem Servicezentrum, dass die eigentlichen Museumsräume entlastet und Besuchern den Komfort bietet, den sie heute erwarten - bis hin zu einer behindertengerechten Toilette - nicht frühzeitig zwischen allen Beteiligten diskutiert worden ist.

Wieso gibt das Kulturministerium nicht frühzeitig Hilfestellungen bei der Entwicklung solcher Kultureinrichtungen - auch wenn die Trägerschaft in kommunalen Händen liegt? Warum kommt aus dem Landtag zuerst der Rettungsdienst in Form des Petitionsausschusses? Warum hat der Kulturausschuss des Parlaments keine Sensoren, um Probleme frühzeitig zu erkennen und zu entschärfen? Weil er wie kein anderer Ausschuss potsdamzentriert ist und sich nicht als Lobby für die Kultur im ganzen Land versteht. So bleiben Kleinode sich selbst überlassen.