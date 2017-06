Polizei-Video von Festnahme zeigt verwirrten Tiger Woods

artikel-ansicht/dg/0/

Jupiter (dpa) Die Polizei in Jupiter im US-Bundesstaat Florida hat ein Video von der Festnahme des früheren Golf-Superstars Tiger Woods veröffentlicht. In dem Clip, der von einer Polizeikamera aufgenommen wurde, wirkt der 41-Jährige orientierungslos und verwirrt. Das Video wurde von US-Medien wie CNN gezeigt. Zwei Tage zuvor war Woods wegen des Verdachts auf Alkohol oder Drogen im Verkehr angehalten und kurzzeitig inhaftiert worden. In dem Clip bestreitet Woods, Drogen oder Alkohol konsumiert zu haben - dafür aber Medikamente.