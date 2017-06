artikel-ansicht/dg/0/

Blüten, Bücher und Bernhard Brink - die Internationale Gartenausstellung (IGA) will am langen Pfingstwochenende mit einem bunten Programm Tausende Besucher nach Berlin-Marzahn locken. Am Freitagabend wird der Schriftsteller Wladimir Kaminer (18.00 Uhr) aus seinen Werken lesen, am Sonntag (15.00 Uhr) tritt Schlagersänger Brink in der großen Arena auf. Und in der Blumenschauhalle werden Bibel-Pflanzen zum Luther-Jahr präsentiert. Geschäftsführerin Katharina Lohmann ist sich sicher: "Pfingsten wird richtig was los sein."

Laut IGA wurden bislang mehr als 350 000 Tickets verkauft. Trotz eines kalten und verregneten Starts im April halten die Macher ihre Prognose von knapp zwei Millionen Besuchern bis zum 15. Oktober weiter für realistisch. "Wir bleiben dabei", sagte Lohmann. Allein am verlängerten Himmelfahrts-Wochenende kamen nach IGA-Angaben knapp 50 000 Besucher.

Eines der Highlights ist eine Fahrt mit der Kabinen-Seilbahn über die etwa 100 Hektar große Parklandschaft am östlichen Stadtrand. Die normale Tageskarte kostet 20 Euro, beliebig viele Fahrten mit der Seilbahn inbegriffen; ab 17.00 Uhr gibt es ermäßigte Tickets. Für die besucherstarken Tage seien nun mehr Gastronomie-Mitarbeiter eingeplant, damit es nicht zu langen Wartezeiten kommt, betonte Lohmann.

Die Schau mit Symbolpflanzen aus der Bibel wie Olive, Lorbeer und Myrte ist noch bis zum Pfingstmontag zu sehen. Das Konzept dafür stammt vom egapark-Team aus Erfurt. Die thüringische Landeshauptstadt ist Ausrichter der Bundesgartenschau 2021. Passend zum Deutschen Turnfest in der Hauptstadt startet bei der IGA am Samstag auch die Aktionswoche "Draußen bewegen" mit Tanzkursen, einer Yoga-Nacht, Kampfsport und grünen Smoothies, wie Geschäftsführerin Lohmann ankündigte.

Inzwischen haben die IGA-Gärtner verblühte Frühlingspflanzen aus den Beeten entfernt und den Sommerflor in den Boden gebracht. Es sind laut IGA knapp 100 000 Pflanzen, darunter Löwenmäulchen, Duftnesseln, Gräser, Petunien und Schmuckkörbchen.