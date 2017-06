artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (GZ) Zuerst war sie die Deutschlehrerin, dann Patin, jetzt ist Monika Sikos die Freundin der Iranerin Mojdeh Keshavarzi. Die ehemalige Pädagogin vom Gymnasium in Gransee engagiert sich seit 2015 in der Willkommens-Initiative.

artikel-ansicht/dg/0/1/1578098/

"Die Flüchtlinge haben nur eine Chance auf eine erfolgreiche Integration, wenn sie Hilfe bekommen. Besonders wichtig ist, dass sie die deutsche Sprache gut lernen ", hat die 63-Jährige die Erfahrung gemacht.

In der 36-jährigen Mojdeh Keshavarzi hat die einstige Englischlehrerin eine aufgeschlossene und gelehrige Schülerin gefunden. Sie hat der Iranerin Deutsch beigebracht, sie dann als Patin unter ihre Fittiche genommen. Mittlerweile sehen sich die beiden Frauen jeden zweiten Tag und betrachten sich als Freundinnen. "Mojdeh hatte keinerlei Deutschkenntnisse, als sie vor 15Monaten mit ihrem Mann und ihrer Schwester nach Gransee kam. Inzwischen kann sie sich gut verständigen. Sie ist neugierig, will unsere Sprache und Kultur kennen lernen. Ich versuche sie dabei zu unterstützen, so gut ich kann", erzählt Monika Sikos. Diese Unterstützung hat der Iranerin geholfen, die Prüfung beim Integrationskurs erfolgreich zu bestehen - in Anbetracht der relativ hohen Durchfaller-Quote ist das keine Selbstverständlichkeit.

Seit diesem Montag absolviert die Flüchtlingsfrau sogar noch einen Deutsch-Aufbaukurs, im Behördendeutsch B2-Kurs genannt. Dieser ist Voraussetzung dafür, dass ihr Ausbildungs-und Jobmöglichkeiten offen stehen. "Ohne B2 sind die Vermittlungschancen deutlich geringer", sagt Keshavarzi und freut sich, einen der begehrten Plätze bekommen zu haben. Ihr Ziel: im September endlich eine Ausbildung zur Fitness-Fachfrau am Oberstufenzentrum Oranienburg beginnen.

"Die Ausbildung dauert zwei Jahre. Dann kann Mojdeh ihr eigenes Geld verdienen", sagt Monika Sikos. Doch noch ist der Ausbildungsvertrag nicht in Sack und Tüten. Denn es fehlt eine beglaubigte Abschrift vom Abiturzeugnis. "Wir suchen nach einem beeidigten Übersetzer, der das Zeugnis aus dem Iranischen ins Deutsche übersetzt. Aber wir sind bislang nicht fündig geworden."

Sie schätzt ein, dass die Flüchtlinge hierzulande hohe bürokratische Hürden nehmen müssen, wenn sie sich integrieren wollen. "Ob für Jobs, für eine Wohnung oder Ausbildung - es sind zahlreiche Papiere vorzulegen." Des Weiteren würden für amtliche Schreiben oft Gebühren fällig, die für die Flüchtlinge viel Geld seien. Doch Mojdeh Keshavarzi lässt sich nicht beirren und verfolgt ihr Ziel, später einmal in Deutschland als Fitnessfachfrau zu arbeiten, unbeirrt weiter. "Ich habe im Iran Aerobicstunden gegeben und in Fitnessübungen an Geräten eingewiesen. Das hat mir viel Freude bereitet." In Gransee leitet sie nun in der Kirchengemeinde eine Frauengymnastikgruppe. Als Personal Coach unterstützt die Iranerin zudem ihre Patin und Freundin Monika beim Abnehmen. Regelmäßig unternehmen die beiden Frauen beispielsweise ausgedehnte Spaziergänge im forschen Tempo.

In Gransee fühlt sich die Iranerin mittlerweile heimisch und hofft, in den nächsten Wochen die Flüchtlingsunterkunft verlassen und in eine Wohnung ziehen zu können. "Dann hat sie endlich eine Rückzugsmöglichkeit und kann Zuhause in Ruhe lesen und lernen", so Monika Sikos.

Doch so viel mehr Ruhe wird Mojdeh Keshavarzi in Zukunft dennoch nicht haben. Da ist zum einen die Ausbildung, die startet. Und da wartet zum anderen ihr Neffe Avid, der vor vier Monaten in Gransee zur Welt gekommen ist. "Die Schwester von Mojdeh, Marjan, hat beim Deutschkurs ihren Mann fürs Leben kennen gelernt, er ist ebenfalls Iraner", erzählt Monika Sikos mit einem Lächeln. "Die beiden saßen immer zusammen. Nun sind sie ein Paar, Vater und Mutter geworden."