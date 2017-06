Vorbereitungen für die Kreispokal-Endspiele laufen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1578103/

Gastgeber ist in diesem Jahr erstmals der TuS Sachsenhausen, der sich mit Events dieser Art aber bestens auskennt, wie André Beutler, Fußball-Abteilungsleiter und Chef des Organisationsteams, betont. Durch Spiele wie gegen Hansa Rostock (2007) oder Union Berlin (2011) habe man als Verein schon viel Erfahrung sammeln können, was die Austragung solcher gut besuchten Veranstaltungen betrifft, sagt Beutler. "Das ist alles nicht ganz neu für uns. Wir können inzwischen auch auf genug Stadtderbys mit dem Oranienburger FC Eintracht zurückblicken, an welchen wir uns in organisatorischen Dingen orientieren."

Beutler rechnet mit bis zu 1000 Zuschauern, die sich zum Frauen- (Anpfiff um 13 Uhr) und Herren-Finale (Anpfiff um 15 Uhr) im Sachsenhausener Elgora-Stadion einfinden werden. "Das hängt aber natürlich auch vom Wetter ab", so Beutler. "Sollten es am Ende 800 Zuschauer werden, bin ich auch nicht unzufrieden."

Auf ein großartiges Rahmenprogramm werden die Besucher allerdings verzichten müssen. "Dafür war die Zeit einfach zu kurz", erklärt Beutler. "Wir haben versucht, noch etwas auf die Beine zu stellen, aber dafür kam unsere Bewerbung einfach etwas zu kurzfristig." Er habe dennoch keinen Zweifel daran, dass es dem Verein gelingen werde, einen würdigen Rahmen für die Pokalendspiele zu bieten. "Das Organisationsteam trifft sich alle zwei Tage, um die Abläufe vorzubereiten und zu perfektionieren. Wir stehen alle weiterhin voll und ganz hinter unserer Bewerbung und freuen uns auf ein großartiges Fußballfest."

Dass man mit dem FC Kremmen und Fortuna Glienicke im Herren-Finale und Friedrichsthal und BorgsdorfII bei den Frauen attraktive Mannschaften zu sehen bekomme, freut Beutler natürlich besonders. "Kremmen und Glienicke sind Spitzenteams in der Kreisoberliga. Es ist gar nicht lange her, dass ich beide Truppen habe spielen sehen. Und ich muss sagen, dass sowohl beide einiges zu bieten haben."

In der Favoritenrolle sieht er allerdings den derzeitigen Spitzenreiter. "Glienicke hat eine gute Truppe und einige außergewöhnliche Fußballer in seinen Reihen. Deshalb denke ich, dass die Fortuna schon einige Vorteile haben wird."