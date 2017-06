artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Von dem Angebot, das Mathematik-Abitur dieses Jahr nachzuschreiben, machen aller Voraussicht nach 42 Prozent der betroffenen Schüler gebraucht, das sind 2580 Schülerinnen und Schüler. Der Nachschreibetermin ist am 12. Juni. Das teilte das Brandenburgische Bildungsministerium heute Vormittag in einer Mitteilung mit. Nach den schriftlichen Mathematik-Prüfungen am 3. Mai 2017 hatte sich herausgestellt, dass der abgefragte Stoff der Logarithmus-Funktion in mehreren Schulen nicht behandelt worden war, obwohl er im Rahmenlehrplan stand.