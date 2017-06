artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will trotz der verschärften Sicherheitslage in Afghanistan weiter Menschen in das Land abschieben. Merkel betonte am Donnerstag in Berlin aber, der erschütternde Anschlag in Kabul am Mittwoch sei "noch einmal Anlass, genau hinzuschauen, die Sicherheitslage immer wieder richtig zu analysieren (...), Provinz für Provinz". Das mache das Außenamt. Es gehe auch darum, sich bei Abschiebungen auf Flüchtlinge zu konzentrieren, die kriminelle Taten in Deutschland begangen hätten und sich jeden Einzelfall genau anzuschauen. "Das ist für mich die Lehre aus dem gestrigen Tag."