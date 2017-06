Mit Liebe zum Rap

artikel-ansicht/dg/0/

Elstal . Annika ist 22 Jahre alt, stammt aus Elstal und arbeitet im Einzelhandel in einem Bio-Unternehmen. Sie ist kommunikativ und freut sich, in diesem Beruf viele neue Menschen kennenzulernen und mit ihnen zu arbeiten. Ihre größte Leidenschaft ist das Rappen und Singen. "Hier hoffe ich, irgendwann mal mehr daraus machen zu können."

artikel-ansicht/dg/0/1/1578127/

Sind auch Sie eine "Schöne Brandenburgerin" und wenigstens 18, oder Ihre Frau/Freundin ist es, dann schicken Sie ein Bild (Foto mind. 10x15 oder Datei - ab 500 KB) plus Angaben zur Person (Alter, Beruf, Vorlieben etc.) an die Mailadresse sbb@moz.de.

Alle abgebildeten Mädchen und Frauen, deren Foto in diesem Jahr veröffentlicht werden, nehmen wieder an der Wahl zur "Schönen Brandenburgerin" Anfang 2018 teil. Den ersten drei Gewinnerinnen winken erneut lukrative Preise. Viel Spaß beim Mitmachen!