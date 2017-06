Mitsubishi ASX Edition

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) . Design: Aufgewertet in Design, Technik und Ausstattung präsentiert sich der Modelljahrgang 2017 des Mitsubishi ASX.

Augenfälligstes Merkmal des aktualisierten ASX ist die modifizierte Frontansicht im neuen Familiengesicht „Dynamic Shield“. Die Komposition des Frontstoßfängers und der markentypischen Chromspangen, ein abgedunkelter Frontgrill mit schwarzen Horizontallamellen, ein neuer Unterfahrschutz vorn sowie das plastisch ausgeformte Markenlogo sorgt für einen markanten Auftritt. Einen dynamikbetonten Designakzent setzt auch die neue Dachantenne im „Haifischflossen“-Profil.

Ausstattung: Neben seinem weiterentwickelten Design bietet der 4,36 Meter lange ASX weitere Neuerungen. Dazu gehören je nach Modellvariante Sitzbezüge in neuem Design, neue Versionen des Navigationssystems Mitsubishi Multi Communication System (MMCS) sowie des Audiosystems mit 6,1-Zoll-Touchscreen-Monitor. Das Update umfasst hier die Neuanordnung von Tasten und Drehreglern, eine modernisierte Menügrafik und eine verbesserte Bluetooth-Kopplung zum Mobiltelefon. Bei der TOP-Ausstattung sind darüber hinaus außerdemnoch Sportpedale in Aluminiumoptik neu an Bord.

Motor: Der Mitsubishi ASX steht in einer Benziner- und zwei Dieselvarianten sowie mit Front- und Allradantrieb zur Wahl. Der mit Frontantrieb und einem manuellen Fünfganggetriebe kombinierte Basisbenziner 1.6 MIVEC leistet 86 kW/117 PS. Die zweite Antriebsalternative ist das 84 kW/114 PS starke Common-Rail-Dieseltriebwerk 1.6 DI-D mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe und eine weitere Dieselversion: Der 2.2 DI-D Motor mit einer Leistung von 110 kW/150 PS.

Fazit: Der Mitsubishi ASX des Jahres 2017 präsentiert sich als „urbaner Abenteurer“. Preis ab 19 490 Euro. (pr/hü)