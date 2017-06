Petersen lobt Freiburgs Trainer Streich

artikel-ansicht/dg/0/

Freiburg (dpa) Angreifer Nils Petersen vom SC Freiburg hat seinen Trainer Christian Streich in höchsten Tönen gelobt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1578132/

«Taktisch und fachlich hat mich kein Trainer so weit gebracht wie er», sagte der ehemalige Bayern-Stürmer in einem Interview der «Welt». «Du bist gern in seiner Nähe, alle hören ihm gern zu. Er weiß, wie er mit Menschen umgehen muss.» Zudem sei Streich unglaublich gebildet.

Unter dem 51-Jährigen war der Aufsteiger in der jüngst abgelaufenen Saison der Fußball-Bundesliga Siebter geworden und spielt nun um die Qualifikation zur Europa League. «Wir, der SC Freiburg, das gallische Dorf des deutschen Fußballs auf internationaler Bühne - das hat schon was», sagte Petersen. Der 28-Jährige hatte in der vergangenen Spielzeit seinen 19. Treffer als Einwechselspieler erzielt und ist seitdem alleiniger Top-Joker der Bundesliga-Geschichte. Petersen spielt seit Januar 2015 im Breisgau.