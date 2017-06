Dorfchronik zum Sommerfelder Jubiläum ist fertig

artikel-ansicht/dg/0/

Bisher hatte es noch keine offizielle Chronik in diesem Umfang gegeben. 1992 hatte die Bau- und Entwicklungs GmbH zwar eine solche erstellt, allerdings waren darin keine Bilder enthalten. Anfang der 1990er-Jahre bis 2001 wurden im Rahmen einer ABM-Maßnahme viele geschichtliche Fakten und Ereignisse zusammengetragen. "Diese wurden aber nie in Buchform gebracht", erklärt Andrea Busse von der Kremmener Touristeninformation. "Dabei haben sich die Leute damals sehr viel Mühe gegeben." Die gesammelten Fakten dienten dem Verein als Gerüst, das mit Leben gefüllt werden musste. Dazu sammelten die Mitglieder unzählige Fotos, wovon es viele aufgrund der schlechten Qualität gar nicht in die Chronik geschafft haben. "Wir haben auch viele Zeitungsausschnitte von Bürgern bekommen", erzählt Vereinsmitglied Detlef Groß. 2014 ging es los mit der Recherche, die sich als jahrelange, sehr aufwendige Arbeit entpuppte. Eine der Schwierigkeiten bestand darin, alle gesammelten Texte in eine einheitliche Zeitform zu bringen.

"Die Chronik zeigt nur einen kleinen Ausschnitt der Geschichte", sagt Detlef Groß. "Man hätte natürlich auch noch viel mehr Aufwand betreiben können. Aber uns war es wichtig, folgende Fragen zu beantworten: In welchem Zusammenhang ist der Ort entstanden? Und was zeichnet ihn heute aus?", erklärt Groß.

Rudi Kretschmann, Vorstand beim Sommerfelder Miteinander, hat unter anderem sein eigenes Einschulungsbild von 1954 beigesteuert. Dieses sieht ganz anders aus als die heutigen Fotos. Klassenlehrer Herr Nickel sitzt im Vordergrund, sodass man einige Kinder kaum sehen kann. Die neuen Erstklässler stehen recht unsortiert auf der Treppe. Der Fotograf hat sie offenbar nicht zum Lächeln animiert, denn fast alle machen passend zum beginnenden Ernst des Lebens ein sehr ernstes Gesicht. Enthalten sind auch viele Bilder der Klinik, die schon immer ein wichtiger Arbeitgeber im Ort war. Die einstige Sozialministerin Regine Hildebrandt (SPD) gratulierte im Jahr 1994 zum 80. Geburtstag der Klinik.

Die Vereinsmitglieder sind froh, dass die Zeitreise in Buchform pünktlich zur 775-Jahr-Feier fertig geworden ist. Diese findet vom 30. Juni bis 1. Juli statt. Auch dort wird es die Möglichkeit geben, im Buch zu blättern. Parallel dazu werden alte Fotos an die Wand projiziert.

Der eine oder andere Besucher wird sich - wie Rudi Kretschmann - vielleicht auf einem der alten Bilder wiederentdecken. Zum Fest werden viele ehemalige Sommerfelder erwartet. Auch wenn noch keine Fortsetzung der Chronik geplant ist, möchte der Verein weiterhin die Geschichte des Ortes dokumentieren. Wichtig dabei: "Es werden ja häufig Menschen fotografier", sagt Detlef Groß. "Dabei sollte man den Fokus auch hin und wieder auf Gebäude richten, denn davon gibt es meist viel zu wenige Bilder." Rudi Kretschmann ergänzt: "Solange wir existieren, kann man es ja weiter führen."

Exemplare sind in der Touristeninfo in der Museumsscheune oder bei Rudi Kretschmann, Kremmener Straße 5, erhältlich.