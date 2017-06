artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Der wegen Terrorverdachts vorübergehend von der Polizei in Gewahrsam genommene Syrer aus der Uckermark bleibt weiter im Blick der Polizei. Der 17-jährige sei jetzt an einem anderen Ort untergebracht, teilte das Innenministerium am Donnerstag mit. Man gehe davon aus, dass der junge Mann Hilfe benötige. Daher werde auch das Jugendamt eingeschaltet.

Die Staatsanwaltschaft hatte am Vortag die Beantragung eines Haftbefehls abgelehnt, weil ihrer Ansicht nach die Beweise nicht ausreichten. Die Polizei in Brandenburg hatte Hinweise von den Behörden in Berlin und Hessen erhalten, dass der Syrer einen Selbstmordanschlag in Berlin planen könnte. Dabei ging es auch um eine WhatsApp-Nachricht, mit der er sich bei seiner Mutter verabschiedet haben soll.

Spezialkräfte hatten den Mann am Dienstag in einem Heim für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Gerswalde im Landkreis Uckermark in Gewahrsam genommen.