130 Jahre Werbiger Feuerwehr

Wehren aus den zu Bad Belzig gehörenden Ortschaften kämpften um Sieg und Platz und um die in der Sonne glänzenden Pokale. Bereits vor 30 Jahren gab es in Werbig ein großes Fest. Damals wurde der auch für Feuerwehrübungen genutzte Sportplatz eingeweiht. Die ehemalige Brache wurde mit Hilfe der damaligen Agrargenossenschaft, des Truppenübungsplatzes bei Groß Briesen und der Bereitschaftspolizei hergerichtet. Heute gibt es neben einem Dorfgemeinschaftshaus auch einen Spielplatz. Da der Ort durch Bepflanzungen von der Straße angegrenzt ist, eignet er sich ideal für alle anfallenden Feste.

Die Werbiger Wehr selbst entstand nach einigen verheerenden Bränden im Ort. Der 30-jährige Krieg vernichtete den Ort fast völlig. 1824 brannte eine Straßenseite nieder, darunter auch das Schulgebäude. Im Jahre 1855 wurde die zweite Hälfte des Ortes von einem Feuer heimgesucht. So gründete sich die Freiwillige Feuerwehr 1887, um bei Bränden und bei Rettungsaktionen, auch in den umliegenden Orten, zu helfen. Dabei waren stets Jung und Alt auf den Beinen, um zu helfen. Eine gute Organisation der Abläufe wurde immer wichtiger. Das erste Gerätehaus, das sogenannte Spritzenhaus, stand mitten im Dorf. Hier wurden Feuerwehrspritze, Schläuche und sonstige Gerätschaften untergebracht. Die Spritze wurde damals noch per Handpumpe betrieben und musste mit einem Pferdegespann gezogen werden. Alle Bauern, die ein Gespann besaßen, wurden verpflichtet, dieses bei einem Einsatz zur Verfügung zu stellen. Ständig wurden die nötigen Handgriffe geübt, ebenso die der Schläuche. Deren Trocknung war damals nicht ganz einfach. Inzwischen wurde die Technik modernisiert, 2010 erhielt die Wehr das aktuelle Fahrzeug.

Aber auch Werbig drücken Nachwuchssorgen, wie fast alle Wehren auf den Dörfern. "Bisher konnten wir noch alle Einsätze abdecken", so Ortswehrführer Olaf Beelitz. Das sind durchschnittlich etwa 20 pro Jahr, seit 1998 immerhin 369. Derzeit sind 28 Kameraden aktiv dabei, aber leider keine Kinder und Jugendlichen mehr. Die letzten haben auf Grund von Schule und Berufsausbildung einfach nicht mehr die Zeit oder sind auf Grund dessen weggezogen. Die Kameraden sind viel im Dorf unterwegs, um für ihre Arbeit zu werben, besonders auch unter den neu Zugezogenen Einwohnern. "Derzeit gibt es in Werbig sechs bis sieben Kinder im passenden Alter", so Beelitz, "wir versuchen, sie an die Feuerwehr heranzuführen."