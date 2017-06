Fingerabdrücke von Hunderten Flüchtlingen fehlen

artikel-ansicht/dg/0/

Nürnberg (dpa) Entgegen früheren Angaben haben doch noch nicht alle Flüchtlinge in Deutschland ihre Fingerabdrücke abgegeben. Eine Sprecherin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Nürnberg teilte am Donnerstag mit, dass ihre Behörde von einer vierstelligen Zahl von Asylbewerbern ausgeht, die noch nicht erkennungsdienstlich erfasst wurden - unter anderem mit Fingerabdrücken und Foto. Die genaue Zahl werde derzeit erhoben, die nachträgliche Erfassung habe bereits begonnen.