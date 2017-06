Fast eine Million Brandenburger schlafen schlecht

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Fast eine Million Brandenburger schlafen laut aktuellem Gesundheitsreport der Krankenkasse DAK schlecht. Zehn Prozent der Berufstätigen fühlten sich von schweren Schlafstörungen (Insomnien) betroffen von, teilte die DAK am Donnerstag mit. Nur wenige Betroffene ließen sich jedoch behandeln oder meldeten sich krank. Im Vergleich zum Jahr 2010 nehmen unterdessen doppelt so viele Erwerbstätige Schlafmittel ein. Für die Analyse wertete das IGES Institut in Berlin Fehlzeiten aller erwerbstätigen Mitglieder der DAK in Brandenburg aus. Zudem wurden mehr als 5000 Beschäftigte bundesweit im Alter von 18 bis 65 Jahren befragt.