Schalke-Stürmer Huntelaar wechselt zurück zu Ajax Amsterdam

Klaas-Jan Huntelaar kehrt in seine Heimat zurück. © Ina Fassbender/dpa

Der Vertrag des 33 Jahre alten Angreifers beim Fußball-Bundesligisten war zum Saisonende abgelaufen, so dass Huntelaar ablösefrei in seine niederländische Heimat wechselt. Beim Europa-League-Finalisten Ajax, der Schalke in der abgelaufenen Saison im Viertelfinale ausgeschaltet hatte, unterschrieb der «Hunter» einen Einjahresvertrag bis 2018.

Huntelaar spielte bereits von Januar 2006 bis zur Winterpause der Spielzeit 2008/2009 für den niederländischen Rekordmeister. Dort gelangen ihm 105 Tore in 137 Pflichtspielen. Von Amsterdam führte sein Weg über Real Madrid zum AC Mailand. Im Sommer 2010 holte ihn der damalige Schalke-Trainer Felix Magath für 14 Millionen Euro ins Revier, wo Huntelaar schnell zum Publikumsliebling wurde. In 175 Bundesligaspielen gelangen ihm 82 Tore.

Huntelaars größter Erfolg in Gelsenkirchen waren das Erreichen des Champions-League-Halbfinals und der Gewinn des DFB-Pokals im Mai 2011. Beim 5:0-Erfolg im Finale gegen den MSV Duisburg traf er zweimal. In der Saison 2011/2012 wurde der niederländische Nationalspieler mit 29 Treffern Bundesliga-Torschützenkönig. Beim letzten Heimspiel der abgelaufenen Saison gegen den Hamburger SV hatten die Schalke-Fans ihm einen emotionalen Abschied bereitet.