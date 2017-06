Berlin erinnert an Tod von Ohnesorg

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Am 2. Juni 1967 wurde in Berlin Benno Ohnesorg von einem Polizisten erschossen. Nach 50 Jahren sei die Wunde nicht verheilt, sagt der Regierende Bürgermeister.

Fünfzig Jahre nach dem tödlichen Polizeischuss auf Benno Ohnesorg am 2. Juni 1967 erinnert Berlin an den Studenten und den Beginn der außerparlamentarischen Opposition in Deutschland. "Der Tod von Ohnesorg ist auch nach 50 Jahren eine Wunde, die schmerzt und nicht verheilt ist", erklärte der Regierende Bürgermeister, Michael Müller (SPD), am Donnerstag.

Der damals 26-jährige Ohnesorg war bei einer Demonstration gegen den Besuch des Schahs von Persien, Reza Pahlavi, vor der Deutschen Oper vom Polizisten Karl-Heinz Kurras tödlich verletzt worden. Kurras wurde später in einem Gerichtsprozess freigesprochen.

"Die Ereignisse des 2. Juni 1967 und deren Folgen waren eine der größten Bewährungsproben für unsere Republik", erklärte Müller weiter. Eine Erfahrung aus den Ereignissen von damals sei, dass Demokratie und Freiheit nie mit Gewalt, sondern allein mit Offenheit und Verantwortung verteidigt werden müssten.

Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) und Gretchen Klotz-Dutschke, Witwe des Studentenführers Rudi Dutschke, wollen am Freitag am Rathaus Schöneberg sprechen. Der Tag gelte als Ausgangspunkt der Studentenbewegung, die Ende der 60er Jahre gegen Repression und für eine Demokratisierung der Bundesrepublik stritt, erklärte dazu die Justizverwaltung.

Die Berliner Polizei veröffentlichte unterdessen Aufnahmen von Polizeifotografien vom 2. und 3. Juni 1967. Sie zeigen die Proteste gegen den Schah-Besuch und die Reaktionen auf Ohnesorgs Tod. "Heute Student morgen tot" - unter diesem Titel, die sich auf eine Parole der Studentenbewegung bezieht, sind in der Polizeihistorischen Sammlung bis 30. August 393 Fotos von 16 Negativstreifen zu sehen, darunter Aufnahmen der Proteste aber auch des teilweise begeisterten Empfangs von Berlinern für den Schah.

Zu den Fotos gehört auch das Bild des am Boden liegenden Ohnesorg in der Krummen Straße. Die Szene kurz nach dem Kopfschuss des Polizisten Kurras an der Deutschen Oper war auch von Pressefotografen festgehalten worden.

Das jetzt ausgestellte Material erfordere keine juristische Neubewertung, sagte der Historiker Jens Dobler, Leiter der Sammlung. Zu sehen ist unter anderem der Trauerzug für Ohnesorg zum früheren Grenzübergang Dreilinden. Von dort aus wurde die Leiche zur Beerdigung nach Hannover gebracht. Auf zwei Fotos ist auch die spätere RAF-Terroristin Gudrun Ensslin zu sehen, wie sie auf dem Kurfürstendamm gegen den Besuch des Schahs protestiert.

Im "Spiegel" hatte Ohnesorgs Sohn Lukas eine Entschuldigung und Entschädigung für den Tod seines Vaters gefordert. Er würde es begrüßen, wenn in Berlin ein Platz nach seinem Vater benannt werden würde. Der Baustadtrat von Charlottenburg-Wilmersdorf, Oliver Schruoffeneger, hatte im "Tagesspiegel" angekündigt, den Platz vor der Deutschen Oper nach Benno Ohnesorg zu benennen.