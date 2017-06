Ex-Schatzmeister der AfD-Jugendorganisation in Berlin verhaftet

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Der Ex-Schatzmeister der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative in Berlin, Jannik Brämer, ist wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verhaftet worden. Der Haftbefehl gegen ihn sei aber außer Vollzug gesetzt worden, weil er einen festen Wohnsitz habe, teilte die Staatsanwaltschaft Berlin am Donnerstag mit. Brämer kam damit nicht in Untersuchungshaft.