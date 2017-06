artikel-ansicht/dg/0/

Cottbus (dpa) Nach dem Tod einer ägyptischen Studentin nach einem Verkehrsunfall in Cottbus will die Staatsanwaltschaft weitere Zeugen vernehmen lassen. Dazu zählen Rettungskräfte, wie ein Sprecher der Cottbuser Behörde am Donnerstag mitteilte. Neben dem eigentlichen Unfall steht der Verdacht der Volksverhetzung im Raum. Der Unfall passierte in der Nacht zum 15. April.