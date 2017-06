Steinmeier ernennt am Freitag neue Familienministerin

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (KNA) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übergibt SPD-Parteivize Manuela Schwesig bereits am Freitag ihre Entlassungsurkunde aus ihrem Amt als Familienministerin. In einer sehr emotionalen Pressekonferenz erklärte Schwesig am Donnerstag in Berlin, sie sei dankbar, dass sie sich ihren Traum "von einem solchen Amt" zusammen mit ihrer Familie habe erfüllen können.

Schwesig soll Nachfolgerin des schwer erkrankten Ministerpräsidenten von Mecklenburg-Vorpommern, Erwin Sellering (SPD), werden. Seine Erkrankung sei für sie ein "großer Schock", so Schwesig. Sellering sei für sie "ein guter Weggefährte und guter Freund". Sie sei "sehr gerne Familienministerin" gewesen. "Ich brenne für diese Themen", betonte die Politikerin. In ihrer vorerst letzten Rede im Bundestag hatte Schwesig am Vormittag erneut ihre Besorgnis über die AfD zum Ausdruck gebracht, ohne die Partei direkt zu benennen. Sie mache sich große Sorgen über eine Partei, "die das Rad der Geschichte zurückdrehen will", meinte die SPD-Politikerin. Die Partei stelle sich der Gleichberechtigung entgegen und kritisiere sie als "Genderwahn". "Wir können uns über Wege zu mehr Gleichberechtigung weiter streiten, aber über das Ziel sollten wir uns einig sein", so Schwesig. Gleichberechtigung zu erreichen, sei ein elementarer Bestandteil der freiheitlichen Demokratie.

Neue Familienministerin wird die bisherige SPD-Generalsekretärin Katarina Barley. Steinmeier wird ihr ebenfalls am Freitag die Ernennungsurkunde überreichen. Barley löste Ende 2015 Yasmin Fahimi als Generalsekretärin ab. Die 48-Jährige sitzt seit 2013 im Bundestag. Die promovierte Juristin ist geschiedene Mutter von zwei Söhnen und Tochter eines britischen Redakteurs und einer deutschen Ärztin. Laut Medienangabe soll ihr SPD-Fraktionsvize Hubertus Heil als Generalsekretär nachfolgen.