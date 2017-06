Martin Schulz fordert Abschiebestopp für Afghanen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Nach dem verheerenden Anschlag in Kabul hat SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz einen vorläufigen Abschiebestopp für Flüchtlinge aus Afghanistan gefordert. "Ich glaube, dass wir im Lichte der Ereignisse des gestrigen Tages zunächst einmal nicht weiter abschieben sollten", sagte der Parteivorsitzende am Donnerstag beim WDR-Europaforum in Berlin. Das Auswärtige Amt müsse nun die Sicherheitslage neu bewerten. Dann müsse auf dieser Grundlage entschieden werden, ob und wann die Abschiebungen wieder aufgenommen werden könnten. Zurzeit seien sie "kein vertretbares Instrument".

artikel-ansicht/dg/0/1/1578191/

Bei einer Pressekonferenz in der Parteizentrale kündigte Schulz an, das Außenamt werde schnell eine neue Lageeinschätzung vorlegen. Er habe darüber mit Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) gesprochen und erwarte eine zügige Klärung der Frage. Bis dahin solle es keine Abschiebungen geben - außer im Fall von "Gefährdern", also Menschen, denen die Sicherheitsbehörden einen Terrorakt zutrauen.

Bei einem Anschlag nahe der deutschen Botschaft in Kabul waren am Mittwoch mindestens 90 Menschen getötet und Hunderte verletzt worden. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) will aber weiter abgelehnte Asylbewerber zurückschicken. Einen am Mittwoch abgesagten Abschiebe-Flug will de Maizière möglichst bald nachholen.