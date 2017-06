Polizei entdeckt Cannabisplantage mit 3000 Pflanzen

artikel-ansicht/dg/0/

Falkenberg/Elster (dpa) Polizisten haben in Südbrandenburg eine Cannabisplantage mit mehr als 3000 Pflanzen ausgehoben. Die Aufzuchtanlage befand sich auf dem Gelände einer ehemaligen Post in Falkenberg (Elbe-Elster), wie die Beamten am Donnerstag mitteilten. Die elektrische Anlage zum Betreiben der Plantage mit Lampen, Ventilatoren und Filtern im geschätzten Wert von rund 50 000 Euro sei sichergestellt worden. Drei Lastwagen wurden für den Abtransport benötigt. Der Einsatz hatte bereits am Dienstag begonnen und hatte sich bis Mittwoch gezogen. Die Staatsanwaltschaft Cottbus und die Kriminalpolizei ermitteln zu den Verantwortlichen.