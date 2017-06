Ein Toter bei Wohnungsbrand in Cottbus

artikel-ansicht/dg/0/

Cottbus (dpa) Feuerwehrleute haben bei Löscharbeiten in einer brennenden Wohnung in Cottbus eine männliche Leiche entdeckt. Zwei weitere Menschen wurden verletzt, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Ein Mann habe eine Rauchvergiftung erlitten, zudem sei ein Feuerwehrmann leicht verletzt worden. Die Löscharbeiten legten am Donnerstagmorgen stundenlang den Straßenbahnverkehr lahm. Da der Strom für die Oberleitung im Bereich Bonnaskenplatz abgeschaltet werden musste, konnten die Bahnen den Betriebshof am Morgen zunächst nicht verlassen. Am Vormittag gab es auf zwei Linien noch Beeinträchtigungen, gegen Mittag lief laut Verkehrsunternehmen alles wieder wie gewohnt.