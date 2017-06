Mädchen stürzt in glühende Holzkohle

artikel-ansicht/dg/0/

Luckenwalde (dpa) Eine Dreijährige ist am Donnerstagvormittag in Luckenwalde (Teltow-Fläming) in ein offenes Holzkohlefeuer gestürzt und schwer verletzt worden. Das Unglück passierte bei einem Indianerfest in einer Kindertagesstätte, teilte die Polizeidirektion West mit. An der kleinen Feuerstelle auf einer Freifläche hatten die Mädchen und Jungen unter Aufsicht von Erziehern Stockbrot und Würstchen gebraten.