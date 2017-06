Talente trainieren mit Profi

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1578208/

Im Februar hatte die handballbegeisterte Fredersdorfer Schule, selbst mit der Schulmannschaft Landesmeister 2016 und Regionalsieger 2017, gemeinsam mit Katja Kammler (Elternteil und Jugendwart bei der OSG Fredersdorf-Vogelsdorf) zur Teilnahme an der Aktion "Schülerticket" der Füchse Berlin aufgerufen. Nachdem im vergangenen Jahr bereits Drago Vukovic zu Gast war, versuchte die Schule, wieder einen Handball-Profi für eine ganz besondere Trainingseinheit zu gewinnen.

Und sie haben es geschafft: im März fuhren über 100 Schüler, deren Angehörige und Bekannte gemeinsam zum Heimspiel im EHF-Cup der Füchse Berlin gegen Rokometno Drustvo Ribnica aus Slowenien. Nach einem spannenden Spiel konnten am Ende alle einen tollen Sieg der Füchse bejubeln.

In dieser Woche kam es nun zum Gegenbesuch. Mehr als 30 Kinder durften in der Sporthalle Kevin Struck und Lukas Altmann (Geschäftsstellenmitarbeiter der Füchse und dortiger Jugendtrainer) einen Nachmittag hautnah erleben.

Bei über 30 Grad Celsius begann das Training in einer Abwandlung des klassischen Teamfange mit der Eroberung der gegnerischen Mannschaftsleibchen. Die Kinder hatten schnell verstanden, dass es darum ging, das eigene Team in Verteidigung und Angriff einzuteilen, um so in der vorgegebenen Zeit die meisten eigenen Leibchen zu behalten, aber auch dem Gegner möglichst viele abzujagen. Durch ihre offene und sympathische Art gelang es beiden Gästen, alle Kinder für das Training zu begeistern.

Und natürlich wurde im Anschluss auch Handball gespielt: Pässe und Tricks mit dem Ball standen auf dem Plan. Die Kinder der Schulmannschaften und die aktiven Spieler der OSG Fredersdorf-Vogelsdorf konnten ihren Klassenkameraden zeigen, was sie bereits im Training gelernt haben. Alle hatten ihren Spaß und im Spiel drei Angreifer gegen Kevin Struck musste sich dieser ganz schön anstrengen, denn alle wollten natürlich unbedingt ein Tor gegen einen Profi werfen. Nach knapp einer Stunde konnten die Kinder endlich ihre gesammelten Fragen an Kevin Struck loswerden: "Wie groß bist du?", "Welche Schuhgröße hast du?", "Wie bist du zu den Füchsen gekommen?", "Auf welcher Position spielst du?", "Warst du auch auf einem Internat?", "Was ist dein Traumberuf?" oder "Wo hast du schon gespielt?" sind nur einige Beispiele. Alle Fragen wurden geduldig von ihm beantwortet. Anschließend war dann noch genug Zeit für Autogramme und Fotos. Die Kinder nutzten die Chance und ließen sich Bälle, Shirts, Bücher, Arme und sogar Schuhe signieren.

Die Berliner Handballer kamen natürlich auch dieses Jahr nicht mit leeren Händen: Für die Schulmannschaften übergab Lukas Altmann der Vier-Jahreszeiten-Grundschule einen Satz neuer Trikots. Und wenn man schon einmal den Jugendtrainer eines Bundesligavereins in der Halle hat, wurden natürlich auch gleich Kontakte geknüpft - vielleicht findet sich der eine oder andere Nachwuchsspieler ja eines Tages in den Reihen der Füchse Berlin wieder.