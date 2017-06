Sicherheitskräfte prüfen Situation am See

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Am Falkenhagener See haben Sicherheitskräfte im Auftrag der Stadt Falkensee das Gelände inspiziert, um eine sogenannte "Fehlnutzung" wie das Grillen zu unterbinden. Mit Hilfe einer entsprechenden Evaluation soll dann ermittelt werden, ob dieses Vorgehen auch künftig notwendig sein wird. Das hatte Falkensees stellvertretender Bürgermeister Thomas Zylla während der Stadtverordnetenversammlung am Mittwochabend mitgeteilt. In der Vergangenheit hatte es am See teilweise Grill-Exzesse gegeben, die mit kolossaler Verschmutzung einhergegangen waren. Das will die Stadt weiterhin verhindern. Verbotsschilder war im vergangene Jahr ausgestellt worden.