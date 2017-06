Merkel kommt zu Takeda nach Oranienburg

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Hohen Besuch erwartet Oranienburg in zwei Wochen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), der japanische Botschafter Takeshi Yagi und Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) kommen am 16. Juni in die Kreisstadt. Sie sind dann Ehrengäste von Takeda, das sein drittes Produktionsgebäude an der Lehnitzstraße eröffnet. Das Oranienburger Werk des japanischen Pharmakonzerns gilt als "Center of Excellence" im globalen Produktionsnetzwerk von Takeda. In Oranienburg werden hochwertige Arzneimittel für Patienten in mehr als 100 Ländern hergestellt.